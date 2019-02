Sergio Ramos é denunciado e pode levar gancho por forçar amarelo na Champions

Órgão de Controlo, Ética e Disciplina da Uefa optou por acusar o capitão do Real por receber intencionalmente o cartão amarelo

Sergio Ramos foi acusado pela Uefa por forçar um cartão amarelo no duelo da Champions League 2018-19 entre Real Madrid e Ajax, pelo jogo de ida das oitavas de final. O jogador espanhol recebeu o cartão aos 44 minutos da etapa final que o suspendeu do duelo de volta, em cinco de março, no Estádio Santiago Bernabéu.



(Foto: Getty Images)

Em entrevista aos repórteres após a vitória do Real por 2 a 1, Ramos sugeriu que havia levado o cartão intencionalmente para evitar o risco de uma suspensão nas quartas de final: "Olhando para o resultado, eu estaria mentindo se dissesse que não foi intencional". Embora logo na sequência, o espanhol tenha recuado sobre as declarações nas redes sociais.

Os cartões recebidos durante a competição são zerados somente após as quartas de final. Se recebesse o cartão no duelo de volta, Ramos estaria fora do primeiro jogo do Real nas quartas, caso o clube se classifique. Em vez disso, o vencedor da Copa do Mundo de 2010, com a Espanha, teria optado por perder a segunda partida das oitavas, com chances reais de progredir após os gols fora de Karim Benzema e Marco Asensio.