Sergio Ramos e a confissão óbvia: 'sofremos muito com Messi durante anos'

Zagueiro e capitão do time merengue acredita que teria mais títulos se o argentino não jogasse no Camp Nou; tem El Clásico no sábado (10)

Sergio Ramos admitiu o óbvio: o Real Madrid sofreu com Leo Messi nos últimos anos. E às vésperas do que pode ser o último El Clásico do craque argentino, o capitão dos Los Blancos afirma que poderia ter mais títulos se o seis vezes melhor do mundo não atuasse no Barcelona.

O zagueiro não tem poucos títulos com o time merengue, com cinco títulos de La Liga e quatro de Liga dos Campeões (para citar os principais). No entanto, Messi conquistou dez vezes o Campeonato Espanhol e brilhar contra o maior rival se tornou um hábito para o argentino.

Em 44 jogos contra o Real Madrid, Messi anotou 26 gols (quarta maior vítima de sua carreira) e deu 11 assistências para seus companheiros.

"Nós sofremos com Messi durante esses anos", disse o espanhol na série documental "La Leyenda de Sergio Ramos", da Amazon Prime Video. "Que sabe se o Barcelona não tivesse ele, teríamos vencido mais títulos".

"Houve um período em que enfrentamos o melhor Barcelona da história. Tínhamos um ótimo treinador que era [José] Mourinho, mas era difícil para nós vencer eles. Nós não vencíamos muito e havia muita tensão, causada tanto por eles quanto por nós mesmos".

Real Madrid e Barcelona voltam a se enfrentar neste sábado (10), às 16h (de Brasília). O clássico será disputado pela primeira vez no Estádio Alfredo di Stéfano, já que o Santiago Bernabéu passa por reformas.

Além de poder ser o último El Clásico de Messi, pode ser também o último Real x Barça de Sergio Ramos, que tem contrato com o time merengue até o fim da temproada. O futuro do capitão da equipe é incerto.