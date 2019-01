Sergio Ramos dispara contra árbitro: "o pênalti contra o Vinicius Jr. foi escandaloso"

Real Madrid recebeu a Real Sociedad no Santiago Bernabéu e perdeu por 2 a 0

Sergio Ramos, zagueiro e capitão do Real Madrid, garantiu que "o pênalti sofrido por Vinicius Jr foi escandaloso". O espanhol estava se referindo a uma das grandes polêmicas deste domingo (6), no Santiago Bernabéu, onde a Real Sociedad venceu por 2 a 0 com gols de Willian José e Rubén Pardo.

"Os pênaltis são muito claros. O de Vinicius é ultrajante. Dá o que pensar. Nós não pedimos para nos ajudar.", disse.



"Os árbitros têm a facilidade VAR, o que é muito positivo, você tem que saber como lidar com isso ou, pelo menos, consultá-lo.", completou.

Com o resultado, o Real Madrid voltou a perder na La Liga, chegando à sua sexta derrota na competição, com 30 pontos, e caiu para a quinta colocação. Já a Real Sociedad, soma agora 22 pontos e subiu para 11°.