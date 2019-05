Sergio Ramos repete Griezmann: faz barulho sobre saída e anuncia permanência no Real

Estardalhaço sobre possível mudança para a China e entrevista coletiva surpresa indicavam saída, mas Ramos confirmou que tudo fica como está

O zagueiro Sergio Ramos confirmou em entrevista coletiva nesta quinta-feira (30) que irá continuar no .

Envolvido em inúmeras especulações sobre uma possível saída do clube onde fez história, o espanhol disse que "quer se aposentar no Real Madrid".

QUER VER JOGOS AO VIVO OU QUANDO QUISER? ACESSE O DAZN E TESTE O SERVIÇO POR UM MÊS GRÁTIS!

Ao longo do dia se especulou que a coletiva de imprensa, anunciada cheia de mistério pelo Real Madrid, seria para anunciar a saída de Sergio Ramos. Uma montagem deste tamanho para dizer que nada muda lembra o documentário de Antoine Griezmann pelo há um ano, quando fez um grande documentário para dizer que ficaria onde estava.

"Sou o capitão do Real Madrid e me sinto muito querido pelos meus companheiros", disse o jogador. "Jogaria de graça no Real Madrid".

Ramos confirmou que havia interesse de times chineses pela sua contratação, mas que ele não cogitou sair e nem pediu dispensa como a imprensa espanhola especulou.

Mais artigos abaixo

"O dia que for embora quero sair pela porta da frente e ganhando o que mereço", afirmou.

Um ano depois do "fico", Griezmann decidiu sair do Atlético de Madrid. Será que Ramos vai mesmo se aposentar no Santiago Bernabéu?