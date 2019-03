Sergio Ramos assume erro com amarelo intencional e fala de rusga com Marcelo

Zagueiro publica perguntas e respostas em forma de autoentrevista e desmente problemas nos bastidores do Real Madrid

De maneira peculiar, o zagueiro Sergio Ramos utilizou o Twitter para fazer uma "autoentrevista" nesta segunda-feira (11). Entre outros assuntos, o jogador admite ter errado ao forçar o cartão amarelo contra o Ajax na partida de ida das oitavas de final da Champions League que provocou sua suspensão do jogo de volta no Santiago Bernabéu. Além disso, ele falou sobre um momento de tensão com o brasileiro Marcelo, mas assegurou que a relação é "de irmãos".

Em uma das sete perguntas que ele considerou serem frequentes entre quem acompanha o Real Madrid, Sergio Ramos diz que a advertência tomada "foi um erro de cima a baixo" e que assume a responsabilidade da situação "em 200%", além de explicar a situação envolvendo o documentário que gravava enquanto o segundo duelo da Champions ocorria.

¿Fue un error la amarilla en Ámsterdam?

Fue un error de arriba a abajo y lo asumo al 200%.

¿Por qué grabaste el documental?

Hay compromisos adquiridos y no pensé ni remotamente que el partido pudiera desarrollarse así. La grabación fue decreciendo con el avance del partido.

— Sergio Ramos (@SergioRamos) 11 de março de 2019

Sobre o entrevero que protagonizou com Marcelo na véspera da partida diante do Valladolid, no último fim de semana, conforme a notícia dada pelo jornal Marca, o atleta merengue minimizou o fato e considerou a situação como "parte do trabalho", além de enfatizar que considera o lateral-esquerdo como um irmão.

¿Tuviste un encontronazo con Marcelo?

Tenemos piques en todos los entrenamientos. Forma parte del trabajo con tensión, pero es una mera anécdota del día a día. @MarceloM12 es como un hermano.

¿Por qué viajaste a Valladolid?

Porque quería estar cerca y apoyar a mis compañeros.

— Sergio Ramos (@SergioRamos) 11 de março de 2019

Além disso, Ramos não confirmou e nem desmentiu os rumores de que discutiu com o presidente do time, Florentino Pérez, e reforçou que não possui influência na situação do técnico Santiago Solari, mas que ele e todo o elenco apoiam o treinador da agremiação de Madri.

Os Blancos foram eliminados da Champions League, estão na terceira posição de La Liga com 51 pontos, 12 a menos que o líder e rival Barcelona, e caíram nas semifinais da Copa do Rei diante do arquirrival.