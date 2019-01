Sergio Ramos analisa vitória do Real: "Quando queremos, damos o nosso melhor"

Com gol de Casemiro, Real vence e assume a terceira posição do Campeonato Espanhol

Ao deixar os gramados do Santiago Bernabéu, Sergio Ramos comentou sobre a vitória do Real Madrid sobre o Sevilla, por 2 a 0, neste sábado (19). Com gols de Casemiro e Modric, a equipe comandada por Santiago Solari conquistou os três pontos e subiu para a terceira posição em La Liga 2018-19.

"Precisávamos de um jogo como esse, foi um grande jogo, dominamos todas as disputas do confronto. Queríamos vencer de forma forte com nossos torcedores, pressionando desde o primeiro minuto e tivemos uma recompensa, o que é muito importante para o time", disse.

Por fim, o defensor do Real destacou o apoio dos torcedores junto ao time: "Temos que ir no mesmo barco dos torcedores, e hoje vimos que eles gostaram e saíram felizes. O futebol às vezes é um pouco injusto porque é baseado em resultados. Quando queremos, damos a nossa melhor versão”.