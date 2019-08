Sergio Gomez: O 'novo Iniesta' que rejeitou o Barcelona pelo Borussia Dortmund

A saída do jovem de 18 anos de La Masia causou um alvoroço na Catalunha, apesar da incerteza sobre seu futuro na Alemanha

"Temporada 2019-20: Eu mal posso esperar. Estou pronto para finalmente começar time principal."

Essas foram as palavras que acompanharam uma recente publicação no Instagram de Sergio Gomez assim que ele começou os treinos de pré-temporada com o , na Áustria. Uma mensagem nada usual para um jogador que nunca atuou profissionalmente, mas está claro que o jovem de 18 anos acredita que está pronto para cumprir suas promessas.

Dezoito meses atrás Gomez esteve nas manchetes do mundo todo quando trocou o pelo Dortmund, que pagou 3 milhões de euros para levá-lo à . Esperado por muito para jogar no time principal, o jogador apelidado de "novo Iniesta" passou sua primeira temporada no Borussia Dortmund II, que disputa a Regionalla West, uma liga semi-profissional alemã, enfrentando equipes como TV Herkenrath e SC Wiedenbruck ao invés de de Munique e 04.

Entretanto, agora depois de um verão de sucesso desempenhando um papel fundamental na campanha vitoriosa no Europeu Sub-19, ele está pronto para recomeçar.

Ele não vai, porém, fazer isso no Dortmund. Foi anunciado na segunda-feira que que ele seria emprestado na próxima temporada para o time da segunda divisão espanhola , podendo assim finalmente começar sua carreira profissional depois de 12 meses espera.

Nascido na Catalunha, Gomez começou seu desenvolvimento no futebol em clubes locais como CF Trajana e FC Badalona, mas logo aos nove anos ele já havia recebido contatos de olheiros do Barcelona. Logo ele foi integrado à famosa academia de La Masia, e na temporada 2017-18 se tornou titular absoluto nas partidas da UEFA Youth - uma competição que eles venceriam pela segunda vez naquela tmeporada - e jogou duas vezes pelo "Barça B" saindo do banco de reservas, na segunda divisão da .

No meio da campanha, ele viajou com o time sub-17 espanhol para a Índia, para a disputa da da categoria. Ele marcou quatro gols no torneio e foi eleito o segundo melhor jogador da competição, atrás de Phil Foden, que inclusive marcou um dos gols da vitória da na final contra a Espanha, por 5 a 2.

Sua performance foi tão impressionante que três meses depois o Dortmund já estava traçando sua transferência. "Um dos melhores jogadores da sua idade em todo o mundo", era como o diretor do Borussia Michael Zorc descrevia o jogador de apenas 17 anos, e ao final da janela de transferência ele estava na Alemanha. O Barcelona ficou tão assustado com sua saída que, de acordo com o Sport, aumentou o orçamento em 160% em um ação desesperada para manter seus jogadores lá ao invés de perdê-los.

Apesar de fazer duas aparições saindo do banco do time, Gomez admitiu sua dificuldade de se adaptar ao seu novo time. Um intensivo curso de três aulas de alemão por semana ajudaram de alguma forma, mas mantendo as esperanças de que seu novo treinador Lucien Favre lhe ofereceria mais oportunidades que seu antecessor Peter Stoger, ele apenas apareceu uma vez nos relacionados do time para a .

Ele até ganhou uma chance em um jogo da Champions League contra o , mas por outro lado, a temporada foi frustante para o jogador que viu outros jovens atletas como Jordan Sancho e Dan-Axel Zagadou prosperarem. Isso não impede, entretanto, de ele ser nominado na lista de 50 melhores talentos no planeta do NxGn, da Goal. Seu companheiro Sancho também está nela.

"Vai demorar um pouco", disse o ex-meio-campista e agora olheiro de jovens jogadores Sebastian Kehl ao Daily Mail em Novembro. "Tudo era novo para ele no ano passado, Sua família viajou diversas vezes, mas no dia-a-dia ele estava sozinho. Ele não tinha ninguém próximo a todo tempo. Ninguém para ir ao supermercado com ele".

"Ele teve que se levantar e caminhar sozinho", Kehl completou. "Nós estamos disponíveis. Você cuida mas nós não podemos fazer tudo. Tem que haver um ponto em que o jogador deve fazer essas coisas por si só. Isso desenvolve a personalidade". É provável que isso tenha aborrecido Gomez, que voltou antes das suas férias acabarem para treinar na pré-temporada logo depois do título europeu da Espanha sub-19, deixando claro que ele queria deixar sua marcar desta vez.

"Para mim, eu quero continuar a evoluir, e claro que espero continuar recebendo oportunidades", disse ele em uma recente entrevista, mas agora está claro que essas oportunidades virão em seu próprio país e não no Signal-Iduna Park, pelo menos até Maio.

Embora pareça que a segunda divisão espanhola seja bem inferior em relação a Bundesliga, o Huesca começa a campanha como um dos favoritos ao acesso para , deixando para trás o rebaixamento na temporada passada, e não há dúvidas que o jogador com vontade de provar seu valor e que é confiante para driblar e fazer ótimos passes pode fazer a diferença.

O desenvolvimento de Gomez pode ter encontrado um obstáculo, mas se suas perfomances com a Espanha foram suficientes para mostrar algo, ele não perdeu a habilidade que o fez ser comparado com uma das maiores lendas do Camp Nou. Sua hora no Dortmund provavelmente ainda chegará, ou em outro grande clube europeu. Por enquanto, paciência é fundamental.