Sergio Arribas: a joia capaz de liderar 'La Fabrica' do Real Madrid

O meia de 19 anos foi a estrela do título dos merengues na Uefa Youth League na última temporada e já estreou no time profissional

Quando falamos de jovens jogadores no nos últimos anos, poucos dos que pensamos foram criados em casa.

Vinícius Júnior, Rodrygo e Reinier, como todos sabem, foram comprados por altas cifras no Brasil, enquanto outros como Martin Odegaard, Fede Valverde e Andriy Lunin foram adquiridos ainda jovens, mas já recebendo oportunidades no time profissional.

O termo "Baby Galácticos" vem sendo utilizado para descrever a política de transferências adotada por Florentino Pérez nos últimos anos, com o presidente do Real Madrid desistindo de contratar estrelas já formadas e preferindo focar em trazer atletas mais jovens com potencial de se tornarem grandes craques.

Ainda que essa política possa significar mais uma década de sucesso para o clube no futuro, não há nenhuma dúvida que os merengues ficaram para trás em outra área de desenvolvimento de jogadores: produzir talento em suas categorias de base.

Isso deve mudar, entretanto, após uma temporada de 2019-20 que viu o clube vencer a e outro título, talvez, mais importante para o futuro.

Pela primeira vez na sua história, o Real Madrid foi campeão da Uefa Youth League, com o seu time sub-19 vencendo o Benfica na final da competição.

Após cair nas semifinais três vezes nas últimas sete temporadas, a equipe - comandada pelo ex-jogador Raúl - conseguiu superar as expectativas no que pode ser a primeira evidência de que 'La Fabrica' pode se tornar uma das melhores bases do planeta.

A estrela da boa campanha foi o meia de 19 anos, Sergio Arribas, dominante na reta final do torneio.

Sua recompensa foi um lugar no banco de reservas na estreia da temporada, diante do , um jogo que acabou pouco tempo depois de Arribas estrear pela equipe principal, ganhando uma oportunidade com Zinedine Zidane.

Assim, se junta a um pequeno grupo de jovens a estrearem pelo time principal antes de jogarem pelo Real Madrid Castilla, o time B da equipe, ainda que deva passar boa parte da primeira metade da temporada ganhando experiência com os reservas na terceira divisão espanhola.

Será, também, o oitavo aniversário de Arribas em seu clube do coração, tendo sido contratado em 2012, com apenas 11 anos, vindo do .

O jovem impressionou em praticamente todas as categorias e foi chamado a compor treinos com os profissionais em 2017, quando ainda tinha 16 anos.

É claro: Arribas só foi integrado para "fazer número" em meio a uma pausa internacional. Mesmo assim, era o sinal de que estava fazendo alguma coisa certa na base, e Zidane já o conhecia desde então.

A jornada, entretanto, nunca foi fácil para o jovem, que começou a temporada nos reservas do Real Madrid na Youth League.

Em seus primeiros jogos, saindo do banco, ainda com o treinador Daniel Poyatos - atualmente no Panathinaikos -, teve um impacto positivo, marcando um gol por 6 a 3 sobre o e uma assistência diante do .

Com a parada do futebol devido à crise do coronavírus, nas oitavas de final da competição, a situação mudou para o jovem.

Durante a paralisação, Poyatos foi substituído por Raúl. Seja a presença de um ídolo no banco ou o ímpeto de voltar aos gramados após uma pausa de seis meses, Arribas voltou diferente na reta final de Youth League, com suas performances sugerindo que a decisão de Poyatos em deixá-lo no banco de reservas foi um grande erro.

Assim como na Liga dos Campeões ou na Liga Europa, a fase mata-mata da Youth League foi disputada em agosto, com jogos únicos em uma região.

Arribas começou como titular diante da , marcando o gol de empate do Real Madrid, com um a menos, para eliminar os italianos.

Novamente contra um time italiano, nas quartas de final, a não teve resposta para Arribas, que marcou um hat-trick na vitória de 3 a 0 do Real Madrid.

Canhoto, mas com liberdade para atuar dos dois lados, como camisa 10, Arribas provou ser um pesadelo para as defesas adversárias, e depois da vitória sobre o Red Bull Salzburg, um encontro com o Benfica, na grande final, aguardava os merengues.

Arribas, de novo, brilhou na partida, girando pelo campo e mostrando que tem qualidade para atuar dos dois lados, com muita qualidade nos cruzamentos.

Foi capaz de deixar defensores para trás com talento e velocidade, dando duas assistências para os primeiros gols do Real na partida. Terminou o torneio com seis passes para gols, além de ter balançado as redes duas vezes.

"Nós estamos orgulhosos. Muitos jogadores vem do mundo para o Real Madrid, tentando crescer na carreira. Nós somos o time que mais venceu Liga dos Campeões, mas nós realmente precisamos desse título." contou Raúl, em entrevista após a partida.

Os sinais são positivos. Miguel Gutierrez, Pablo Roman, Luiz Lopez e Isra Salazar, companheiros de Arribas, são só algumas das estrelas jovens que podem ganhar oportunidades no time principal nos próximos anos, e ainda temos outros, como Bruno Iglesias e David De la Vibora, que devem ser a próxima geração da equipe na Youth League, em 2021.

Assim, Arribas, que ainda precisa melhorar fisicamente antes de ser receber mais minutos nos profissionais, deve ser o líder da geração de ouro de "La Fabrica".