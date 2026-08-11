2021: Stanisic chama atenção pela primeira vez

Como sempre depois de grandes torneios, vários jogadores importantes do Bayern de Munique também perderam o início da pré-temporada no verão de 2021. Em compensação, dois talentos ganharam destaque sob o comando do novo técnico Julian Nagelsmann: Josip Stanisic e Tanguy Nianzou.

Na época com 21 anos, o cria da base Stanisic já havia estreado pelos profissionais na temporada anterior. Então, ele se beneficiou de uma lesão de Benjamin Pavard e começou como titular na lateral direita já na estreia da Bundesliga contra o Borussia Mönchengladbach. Nas semanas seguintes, Stanisic somou mais partidas, mas, depois da recuperação, Pavard retomou sua vaga de titular. Stanisic permaneceu inicialmente como jogador de rotação, antes de voltar a Munique em 2023/24, após um empréstimo ao Bayer Leverkusen, com um status completamente novo.

Nianzou chegou em 2020 vindo do Paris Saint-Germain como um dos talentos defensivos mais promissores do mundo. Depois de uma temporada de estreia marcada por lesões e suspensões, parecia que sua hora havia chegado no verão de 2021. Mas a forte pré-temporada foi apenas um fogo de palha. Em 2023, Nianzou se transferiu para o Sevilla, e desde este verão joga pelo Lille.

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2022: Sabitzer e Gravenberch queimam só por pouco tempo

"Se quiser, dá para chamá-lo de vencedor da pré-temporada", disse Nagelsmann em agosto de 2022. E com "ele", queria dizer Marcel Sabitzer. O meio-campista austríaco havia decepcionado em sua primeira temporada no Bayern de Munique e já era visto como candidato à venda. Mas, na pré-temporada de 2022, na ausência do lesionado Leon Goretzka, referência consolidada no time, ele de repente cresceu de produção. A ascensão de Sabitzer não foi duradoura: logo ele voltou a ficar em segundo plano, no inverno foi emprestado ao Manchester United e depois, no verão de 2023, transferiu-se em definitivo para o Borussia Dortmund.

Sabitzer não foi o único meio-campista a causar impacto no verão de 2022: o reforço Ryan Gravenberch também mostrou boa forma no início. Assim como Sabitzer, o holandês, então com 19 anos, se beneficiou da lesão de Goretzka. No fim das contas, porém, Goretzka "sobreviveu" não apenas a Sabitzer, mas também a Gravenberch. Irritado com as poucas chances de atuar, ele seguiu adiante após apenas uma temporada em Munique, rumo ao Liverpool, onde se desenvolveu em um jogador de ponta.

No verão de 2022, Pavard esteve inicialmente em discussão no Bayern de Munique. Os chefes supostamente consideravam uma venda, mas Nagelsmann defendeu a permanência de Pavard. Na lateral direita, o francês venceu a disputa pela titularidade com o reforço Noussair Mazraoui e fez uma boa temporada. No verão seguinte, quando Nagelsmann já havia sido substituído por Thomas Tuchel, foi o próprio Pavard quem forçou uma saída. No fim, conseguiu o que queria e se transferiu para a Inter de Milão.

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2023: Laimer em vez de "Holding Six" e Tel como substituto de Kane

O verão de 2023 foi marcado pela novela em torno de Harry Kane e pelo desejo de Thomas Tuchel por um "Holding Six". À sombra dessas duas sagas, dois vencedores da pré-temporada se destacaram.

Por um lado: Mathys Tel. Enquanto toda Munique aguardava a contratação de Kane e Eric Maxim Choupo-Moting se recuperava de problemas na articulação do joelho, o francês, então com 18 anos, se firmou como centroavante titular na pré-temporada. Quando Kane finalmente chegou, Tel naturalmente voltou para o segundo plano. Ainda assim, na temporada seguinte, ele se consolidou como um reserva muito eficiente diante do gol.

Enquanto Tuchel insistia com veemência na contratação de um "Holding Six", o reforço sem custos Konrad Laimer foi emendando fortes atuações em amistosos. "A discussão sobre o camisa 6 nem se coloca para mim, porque acredito que Laimer é uma contratação com a qual vamos nos divertir muito, muito, muito", disse o patrono do clube, Uli Hoeneß. Na temporada seguinte, Laimer teve muitos minutos como importante jogador de rotação no meio-campo defensivo, antes de conquistar uma vaga de titular como lateral flexível.

No verão de 2023, um talento da casa também chamou atenção: Frans Krätzig. Embora nunca tenha sido considerado um chamado supertalento, Tuchel o levou de forma surpreendente para a viagem à Ásia. O lateral-esquerdo de 20 anos agradou em suas atuações e marcou um golaço contra o Liverpool. No entanto, a grande explosão de Krätzig não aconteceu. Depois de passagens por Austria Wien, Stuttgart e Heidenheim, Krätzig atualmente joga no RB Salzburg.

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2024: Serge Gnabry? Titular em vez de candidato à venda

Irankunda assumiu em 2024 o papel que havia sido de Krätzig no ano anterior. O australiano, então com 18 anos, marcou gols, deu saltos mortais e já foi comparado a Xherdan Shaqiri. Mas isso não seria suficiente para uma participação em jogo oficial na temporada seguinte. Atualmente, ele está prestes a uma transferência de 15 milhões de euros do Watford para o Sporting Lisboa, e, graças a uma participação em futura venda, metade do valor iria para Munique.

Dois jogadores importantes de longa data também puderam se considerar "vencedores da pré-temporada de 2024": Joshua Kimmich e Serge Gnabry. Durante seu período complicado sob o comando de Tuchel, Kimmich às vezes havia sido visto como candidato à venda. O novo técnico Vincent Kompany não quis nem saber disso e o recolocou imediatamente como chefe incontestável do meio-campo. Um papel que Kimmich exerce até hoje.

Assim como aconteceu com Kimmich, o verão de 2024 também foi muito positivo para seu padrinho de casamento, Gnabry. Atormentado por várias lesões, ele havia perdido grande parte da temporada anterior e, no fim das contas, também a Eurocopa em casa. Mas, no início da pré-temporada, apresentou-se em ótima forma e depois aproveitou a vantagem em relação aos companheiros que tiveram férias mais longas. Logo deixou de se falar em uma saída que antes era cogitada, e Gnabry atuou como titular no início da era Kompany.

Enquanto isso, Tel fez sua segunda boa pré-temporada seguida. Desta vez, porém, não aproveitou sua vantagem inicial. Depois de um primeiro turno decepcionante, sem deixar marcas, Tel se despediu em janeiro de 2025 rumo ao Tottenham Hotspur.

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2025: Gnabry repete a dose; Karl decola

Assim como já havia acontecido no ano anterior, Gnabry voltou a estar entre os grandes vencedores da pré-temporada. O embalo trazido do verão de 2024 havia diminuído ao longo da temporada, até que, 12 meses depois, ele voltou a crescer. Como Jamal Musiala ficou fora por muito tempo por causa de sua grave lesão na fíbula e no tornozelo, e Thomas Müller não recebeu um novo contrato, Gnabry inicialmente tinha assegurada sua vaga de titular como camisa 10. Na primavera de 2026, uma lesão no adutor o freou, e ela também lhe custou uma participação na Copa do Mundo.

O que mais aconteceu no verão de 2025? Goretzka, que já era dado como carta fora do baralho, de repente voltou a ter chances reais de brigar por uma vaga entre os titulares depois de uma forte pré-temporada, mas então perdeu o duelo para Aleksandar Pavlovic e, no fim, saiu sem custos. Ele ainda não tem um novo clube.

O jovem Lennart Karl, de 17 anos, partiu para cima sem medo e lançou as bases para sua explosão nos meses seguintes. E Stanisic se transformou, depois de 2021, pela segunda vez em vencedor da pré-temporada. Desta vez com consequências duradouras: ao longo de toda a temporada, ele fez parte do grupo ampliado de titulares.

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2026: Bischof como líder das jovens estrelas

O jogador mais chamativo da pré-temporada deste ano até agora é Tom Bischof. Como o único jogador de linha experiente, o atleta de 21 anos se apresentou para os treinos em dia e em forma. Todos os companheiros estavam, naquele momento, ou ainda em férias especiais por causa da Copa do Mundo, ou lidando com diferentes problemas físicos. Foi o caso também do bicampeão da pré-temporada Gnabry, que atualmente trabalha em seu retorno e, assim, perdeu seu "tri" pessoal.

Bischof, por sua vez, aparece como líder de uma seleção de base mais forte e agora mira a vaga de titular de seu amigo Pavlovic. Entre os talentos da casa, dois empolgaram especialmente: o atacante Bastian Assomo, de apenas 16 anos, (dois gols em quatro amistosos) e o agitado ponta esquerda Maycon Cardozo. Será que um dos dois será o próximo Lennart Karl?

O próximo amistoso será no sábado contra o RB Leipzig; depois, haverá o último teste antes da estreia contra o Heidenheim, em 18 de agosto. O primeiro jogo oficial da temporada será no dia 22: a Supercopa contra o Borussia Dortmund.