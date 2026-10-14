Segundo uma reportagem do jornal Bild, o atacante do maior campeão alemão demonstrou "frustração" por não ter entrado em campo no empate por 3 a 3 contra o azarão norueguês. Após o apito final, o jogador de 31 anos foi o primeiro do time de Munique a caminhar a passos pesados até o ônibus da equipe, bem antes de todos os seus companheiros.

O técnico Vincent Kompany havia usado todas as substituições disponíveis. No intervalo, com o placar em 0 a 2, o belga colocou Dayot Upamecano, Alphonso Davies e Ismael Saibari nos lugares de Jonathan Tah, Nathaniel Brown e Lennart Karl. Após a expulsão desnecessária de Michael Olise aos 74 minutos, Kompany fez mudanças defensivas: primeiro tirou Luis Diaz (77') e, depois, Saibari (83'). Em vez de Gnabry, que aparentemente esperava jogar, entraram os defensores Josip Stanisic e Hiroki Ito, pouco utilizado nesta temporada. Nos acréscimos, o Viking marcou o gol de empate.

Diante da desvantagem numérica, as substituições defensivas de Kompany na reta final não são nada incomuns. O fato de a partida ter sido disputada em um gramado sintético também deve ter influenciado a decisão de não utilizar Gnabry. Como se sabe, esse tipo de piso, alvo de controvérsias, traz certo risco de lesão. E Gnabry deve voltar gradualmente após cinco meses afastado por uma ruptura dos adutores na coxa direita.

Getty Images

Serge Gnabry: poucos minutos em campo desde o retorno

Ainda assim, o tempo de jogo de Gnabry desde seu retorno deixa a desejar. Antes da longa pausa para jogos de seleções, ele disputou 13 minutos contra o Union Berlin (7 a 0), embora a partida já estivesse decidida havia muito tempo. No último fim de semana, contra o Augsburg (2 a 2), foram 23 minutos. Depois de entrar em campo, o jogador da seleção alemã se destacou com algumas jogadas perigosas e quase marcou o gol da vitória: teve um gol anulado por impedimento e acertou a trave.

Próximas partidas FCB Bundesliga 12:30 RBL

O técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, por sua vez, incluiu Gnabry entre os poucos jogadores da equipe convocados para os dois elencos. Nas duas primeiras partidas, ele entrou vindo do banco; na vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, chegou a ser titular e a usar a braçadeira de capitão. Gnabry só deixou a delegação antes do jogo de volta na Grécia, por controle de carga.

Sob o comando de Kompany, Gnabry ocupa atualmente o papel de quem tenta conquistar espaço, o que não surpreende diante da gravidade de sua lesão. Na temporada passada, por outro lado, ele havia sido até então um dos principais jogadores da equipe. Em 37 partidas oficiais, marcou dez gols e deu onze assistências. Durante a longa ausência de Jamal Musiala, chegou a ser titular absoluto. Não está descartado que recupere esse status nas próximas semanas.