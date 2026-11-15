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O zagueiro da Itália Giorgio Scalvini afirmou que o cansaço não servirá de desculpa quando a seleção italiana enfrentar a Bélgica em Bruxelas. O defensor da Atalanta está ansioso para medir forças com seu companheiro de clube Charles De Ketelaere em um confronto decisivo pela Liga das Nações.

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Scalvini descarta cansaço como desculpa antes de confronto decisivo em Bruxelas

O defensor italiano Giorgio Scalvini minimizou a sequência apertada de jogos enquanto a Itália se prepara para a partida decisiva contra a Bélgica, em Bruxelas, pelo Grupo 1 da Liga das Nações da UEFA. Após uma vitória por 3 a 1 sobre a França, a equipe de Roberto Mancini está determinada a encerrar a fase de grupos em alta e garantir a liderança.

Apesar do pouco tempo de recuperação entre as partidas, Scalvini deixou claro que o cansaço nunca é uma desculpa válida no mais alto nível do futebol de seleções.

O jovem da Atalanta deve ter papel importante na tentativa da Itália de conter o ataque belga repleto de estrelas.

Scalvini se prepara para enfrentar De Ketelaere em campo

Um dos duelos mais interessantes do confronto de domingo, no Koning Boudewijnstadion, será entre Scalvini e seu companheiro de Atalanta, Charles De Ketelaere.

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“Charles é um grande jogador, um atacante um tanto atípico porque sabe proteger a bola, mas também é bom no drible e sabe atacar os espaços”, disse Scalvini sobre o colega de clube.

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“Além disso, ele é uma ótima pessoa, temos uma relação maravilhosa, mas amanhã seremos adversários. Cada um de nós fará o máximo para conquistar os três pontos. Esta pode ser uma partida que nos dê ainda mais confiança, é muito importante e nos importamos muito com esta competição.”

Scalvini deixa o desgaste físico de lado em busca de regularidade

Ao falar sobre as exigências físicas impostas aos jogadores atuais durante períodos intensos de jogos de seleções, Scalvini ressaltou que a confiança e uma recuperação adequada continuam sendo fundamentais.

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“O jogo de ida não foi positivo pelo resultado, mas, mesmo em Roma, fizemos coisas boas no segundo tempo”, lembrou Scalvini, em referência à derrota para a Bélgica na estreia. “Acreditamos, a convicção é o mais importante e amanhã vamos jogar com intensidade máxima e a atitude certa.”

Ao reafirmar sua posição sobre o cansaço do elenco, o zagueiro acrescentou: “Quando uma partida termina, é preciso recuperar as energias e se preparar da melhor maneira possível para a próxima. Tivemos poucos dias para descansar, mas isso não é desculpa, e pronto. Amanhã vamos tentar fazer o nosso melhor.”

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Itália busca ganhar embalo rumo aos grandes torneios

Para Scalvini e seus companheiros de defesa, não sofrer gols contra uma equipe belga de grande qualidade técnica trará uma confiança valiosa à Itália para os próximos ciclos internacionais.

Com uma pequena vantagem na liderança do Grupo 1, a Itália consolidará seu lugar entre as principais seleções da Europa se apresentar uma atuação sólida em Bruxelas.

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Scalvini e seus companheiros estão totalmente concentrados em fazer uma atuação disciplinada para coroar uma campanha bem-sucedida na fase de grupos.