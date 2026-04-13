Serdar Gözübüyük toma uma decisão muito rigorosa no dia seguinte ao jogo entre NEC e Feyenoord

Serdar Gözübüyük desativou sua conta no Instagram, um dia após a tão comentada partida entre o NEC e o Feyenoord (1 a 1). O árbitro esteve sob os holofotes no domingo devido a uma decisão polêmica, que gerou enorme indignação no time de Roterdã.

A controvérsia girou principalmente em torno de uma falta de Philippe Sandler sobre Ayase Ueda, que havia avançado em profundidade. Gözübüyük inicialmente não mostrou cartão, mas, após a intervenção do VAR, decidiu por um cartão amarelo. Para surpresa de muitos, não houve cartão vermelho.

Robin van Persie já havia se manifestado claramente durante a partida em direção ao quarto árbitro. “O que ele está fazendo?! Esse jogador estava em posição de gol, não é?! Inacreditável!”, gritou ele, visivelmente irritado. Sua reação não foi isolada.

Mesmo após o término da partida, o assunto continuou a agitar os ânimos. Anel Ahmedhodzic, que não entrou em campo, expressou sua frustração pelo Instagram. Ele compartilhou imagens do momento e escreveu: “Inacreditável... Com o VAR presente e ainda assim tomar a decisão errada. Em que mundo isso não é cartão vermelho?”

Mas não ficou por aí, pois vários jogadores do Feyenoord se manifestaram nas redes sociais. Entre outros, Givairo Read, Jordan Lotomba, Gonçalo Borges, Thijs Kraaijeveld, Shaqueel van Persie, Tsuyoshi Watanabe e Luciano Valente expressaram sua incompreensão em relação à decisão de Gözübüyük.

Valente, em particular, foi bastante direto em suas críticas. “Pelo que eu vi, é realmente uma vergonha. Acho isso muito grave. Tivemos muitos momentos assim durante a temporada e, às vezes, nós mesmos provocamos isso, mas isso não tem mais nada a ver conosco. É cartão vermelho, ponto final. Se o NEC ficasse com dez jogadores, o jogo simplesmente mudaria.”

Gözübüyük declarou em campo que Ueda levou a bola longe demais em direção ao goleiro Gonzalo Crettaz. Por isso, segundo ele, não se tratava mais de uma privação de uma chance clara de gol.

Um dia depois, Gözübüyük colocou sua conta do Instagram no modo privado.