De acordo com o especialista em transferências Sacha Tavolieri, o Al-Hilal está avaliando a possibilidade de realizar uma contratação de grande impacto ainda neste verão e tem o francês de 29 anos na mira.

Segundo ele, o clube da Liga Profissional da Arábia Saudita entrou em contato com Dembélé para sondar sua disposição inicial em relação a uma transferência. Caso o atacante dê sinal verde, o clube iniciaria negociações com os dirigentes do Paris Saint-Germain.

O contrato de Dembélé na capital francesa vai apenas até o final de junho de 2028. Há algum tempo, o PSG vem tentando renovar o contrato, mas até o momento as duas partes ainda não chegaram a um acordo. Pelo menos nesta janela de transferências, o Paris ainda poderia exigir uma quantia elevada como valor de transferência pelo jogador de 29 anos.

O Al-Hilal já está prestes a contratar um jogador de ataque — segundo informações, o holandês Crysencio Summerville, do West Ham United, deve se transferir para o clube do deserto.

Além disso, porém, há rumores de que o clube ainda pretende contratar uma verdadeira estrela de primeira linha. Caso a transferência de Dembélé não se concretize, como esperado, o clube saudita buscaria outras alternativas. Parece extremamente improvável que o Melhor Jogador do Mundo de 2025 deixe o futebol de ponta europeu no auge de sua carreira.

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Ousmane Dembélé continua sendo um dos principais jogadores do PSG

Na última temporada, Dembélé foi mais uma vez um dos jogadores indispensáveis do PSG. Somente na Liga dos Campeões, que o clube da capital francesa conquistou pela segunda vez após 2025, ele contribuiu com oito gols e duas assistências em 13 partidas. Também na Ligue 1, seu desempenho é notável, com 17 participações em gols (dez gols, sete assistências) em 22 jogos.

Na Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México, ele entrou em campo em todas as oito partidas pela França. Nelas, marcou seis gols — incluindo um hat-trick na última partida da fase de grupos contra a Noruega — e deu duas assistências.