Dayot Upamecano parece adorar irritar Michael Olise. No início do ano, o FC Bayern publicou em suas redes sociais um vídeo sobre os apelidos internos do time. Upamecano revelou que gosta de chamar Olise pelo seu segundo nome, um tanto incomum: “Akpovie”. “Ele fica sempre irritado quando eu digo isso”, contou Upamecano, rindo. “Mas eu digo mesmo assim.”

Nas últimas semanas, ele teria chamado “Akpovie” várias vezes para discutir um assunto sério com ele. Olise é fortemente associado ao Real Madrid. De acordo com relatos coincidentes, o atacante de 24 anos estaria buscando uma transferência, apesar de seu contrato, válido até 2029, não conter cláusula de rescisão. Segundo o L’Equipe, durante a Copa do Mundo, Olise teria perguntado detalhadamente a seus companheiros da seleção francesa do Real Madrid, Kylian Mbappé e Aurélien Tchouameni, sobre a vida no clube. Para o descontentamento de Upamecano, que, em conversas pessoais com Olise, teria repetidamente tentado convencê-lo a permanecer no FC Bayern.

Talvez Upamecano se torne, assim, uma figura-chave na ofensiva de sedução bávara para conquistar Olise. Questionado sobre o futuro de seu compatriota, Upamecano garantiu, sorrindo, no início de julho, após a classificação da França para as quartas de final da Copa do Mundo: “Ele fica, ele fica!”

Dayot Upamecano renovou como “ponto de referência” no FC Bayern

Upamecano pode até mesmo falar por experiência própria nas conversas sobre o futuro com Olise. Depois que sua renovação de contrato com o FC Bayern, que já estava prestes a ser fechada em fevereiro de 2025, acabou não dando certo, ele também foi associado a uma transferência para o Real Madrid. Chegou a circular, inclusive, a notícia de que Upamecano já teria dado ao Real Madrid uma garantia de uma transferência sem custo em 2026.

No fim das contas, Upamecano (ou melhor, seu assessor) aproveitou a investida do Real para conseguir uma renovação de contrato com o FC Bayern significativamente mais lucrativa do que a inicialmente proposta. Exatamente como Alphonso Davies havia feito um ano antes. Em fevereiro deste ano, Upamecano renovou antecipadamente seu contrato, que estava prestes a expirar, até 2030. Incluindo um aumento salarial para os 20 milhões de euros divulgados pela imprensa e um bônus de assinatura na mesma ordem de grandeza.

Na época, houve grande alívio no FC Bayern com a renovação. “Um elenco precisa de pontos de referência”, comemorou o diretor esportivo Max Eberl. “Com Dayot, estabelecemos o próximo.” De fato, o jogador de 27 anos continuou sendo um ponto de referência absoluto mesmo após sua renovação milionária. Isso é digno de nota porque, nos últimos anos, vários jogadores do time de Munique caíram em crises inexplicáveis de rendimento ou se lesionaram após aumentos salariais. Pergunte a Leon Goretzka e Serge Gnabry, a Alphonso Davies e Jamal Musiala.

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“Um verdadeiro monstro”: Deschamps elogia Upamecano

Após uma excelente temporada com o Bayern de Munique, Upamecano consolidou na Copa do Mundo seu status como um dos melhores zagueiros centrais do mundo. Isso ficou particularmente evidente na disputa pelo terceiro lugar contra a Inglaterra. Depois de Upamecano ter formado, junto com William Saliba, do Arsenal, uma dupla sólida nas partidas decisivas da Copa do Mundo, o técnico Didier Deschamps optou agora por Ibrahima Konaté e Maxence Lacroix. A propósito, Konaté se transferirá neste verão para o Real Madrid, sem custo de transferência, no lugar de Upamecano; ele vem do Liverpool.

Lacroix e Konate mostraram-se bastante instáveis contra a Inglaterra. No intervalo, a França perdia por 0 a 4. Então, Upamecano entrou em campo, iniciou imediatamente o 1 a 4 ao vencer um duelo, assumiu a partir daí o papel de líder emocional e, com isso, deu ao jogo de sua equipe uma energia totalmente nova. No decorrer da espetacular recuperação, Upamecano ainda deu a assistência para o 4 a 5; no fim, a França perdeu por 4 a 6. Uma atuação de 45 minutos que destacou tudo o que define Upamecano. Ele já superou completamente sua antiga propensão a falhas inexplicáveis.

“Ele é, sem dúvida, um dos melhores zagueiros do mundo. Tem uma força atlética incrível. Ele consegue fazer tudo”, elogiou Deschamps, chamando Upamecano de “um verdadeiro monstro”. No FC Bayern, Upamecano formará, na próxima temporada, como de costume, a dupla titular de zagueiros centrais ao lado de Jonathan Tah. O monstro como âncora, mas a âncora pode se soltar de forma inesperadamente rápida.

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Dayot Upamecano tem uma cláusula de rescisão no próximo verão

Ao renovar seu contrato, Upamecano não recebeu apenas um generoso aumento salarial e bônus de assinatura. Recebeu também uma cláusula de rescisão de, segundo especulações, 65 milhões de euros, que já poderá ser acionada a partir do próximo verão. Hoje em dia, 65 milhões de euros são uma quantia insignificante para um jogador de seu calibre, no auge da carreira.

É bem possível, portanto, que nos próximos meses surjam novamente rumores de transferência envolvendo Upamecano. Seria lógico, por exemplo, que o Paris Saint-Germain o considerasse, a médio prazo, como sucessor de Marquinhos. Caso Upamecano queira se transferir em algum momento, o FC Bayern ficaria impotente, ao contrário do que está acontecendo agora com Olise.

A própria disposição de Upamecano em permanecer em Munique a longo prazo estará intimamente ligada às perspectivas gerais de sucesso da equipe. E isso nos leva de volta a Olise. Caso ele realmente receba autorização para sair (o que, no momento, não é de se esperar), isso poderia levar à desilusão de outros jogadores, como justamente Upamecano, e desencadear uma reação em cadeia.