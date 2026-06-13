Em uma surpresa engraçada antes do início da campanha da seleção francesa na Copa do Mundo de 2026, o capitão dos “Les Bleus”, Kylian Mbappé, revelou um lado desconhecido de sua infância, quando passou dois anos aprendendo a tocar flauta, prometendo apresentar uma comemoração inspirada nessa época caso marque um gol na partida de estreia da França contra o Senegal na noite de segunda-feira, uma promessa que despertou o entusiasmo da torcida e a curiosidade da mídia internacional.

Em entrevista ao canal americano “Fox Sports”, no programa “Carpool Karaoke”, apresentado pelo britânico James Corden, Mbappé falou abertamente sobre seus primeiros anos tocando flauta.

Ele explicou: “Eu tentei. Meus pais queriam que eu fizesse muitas coisas, que explorasse e que abrisse minha mente para coisas diferentes. Toquei flauta por um ou dois anos, foi divertido”.

Corden, que dirigia o carro e conduzia a entrevista no estilo do famoso programa, pegou uma flauta e a entregou a Mbappé num momento espontâneo. O capitão da seleção francesa, rindo, tentou tocar algumas notas, mas sem sucesso, admitindo com um largo sorriso: “Já se passaram anos! Esqueci tudo.”

A promessa de comemoração

E quando Corden sugeriu que tocar a flauta fosse uma nova comemoração para Mbappé caso ele marcasse um gol, o astro francês respondeu afirmativamente sem hesitar, afirmando com entusiasmo: “No primeiro jogo contra o Senegal, se eu marcar um gol, vou comemorar por vocês”.