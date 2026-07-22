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Será que o número de clubes na Liga dos Campeões Africana vai aumentar?... Motsepe responde

CAF Champions League
Zamalek SC
Al Ahly
Pyramids FC
Egito

<translation> Após o pedido da Federação Egípcia </translation>

Patrice Motsepe, presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), respondeu à polémica em torno do aumento do número de clubes na Liga dos Campeões Africana a partir da nova temporada.

O presidente da Federação Egípcia de Futebol, Hany Abo Rida, tinha apresentado nos últimos dias um pedido à Confederação Africana para aumentar o número de clubes na Liga dos Campeões Africana e reservar 3 vagas para os clubes egípcios em vez de duas.

Pelo Egito, participam na Liga dos Campeões Africana na nova temporada o Zamalek (campeão do campeonato) e o Pyramids (segundo classificado).

Na conferência de imprensa realizada esta quarta-feira, Motsepe foi questionado sobre a possibilidade de aumentar o número de clubes na Liga dos Campeões Africana e respondeu: "Quando recebemos qualquer pedido, analisamo-lo com as instâncias superiores e especializadas dentro da CAF".

E acrescentou: "Esta decisão foi analisada, mas este tipo de decisões tem de obter a aprovação das instâncias superiores, que estão a estudar este processo".

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