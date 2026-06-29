Será que o Japão vai conseguir? A decisão de Ancelotti traz de volta uma lembrança dolorosa para o Brasil

A seleção brasileira reavivou uma lembrança indesejada, ao entrar para a história da Copa do Mundo com a escalação titular de maior idade em partidas da fase eliminatória desde as quartas de final de 2006.

De acordo com dados da rede Squawka: “A média de idade dos jogadores brasileiros que começaram a partida das oitavas de final contra o Japão foi de 29 anos e 245 dias”, um número que traz à memória a amarga eliminação diante da França há 20 anos.

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, escalou para a partida de hoje a seguinte formação: Alisson – Danilo – Gabriel – Marquinhos – Douglas – Jemari – Casemiro – Paquetá – Ryan – Cunha – Vinícius Júnior.

De acordo com a mesma fonte, a média de idade da seleção brasileira em 2006 contra a França era de 30 anos e 31 dias.

A seleção brasileira havia perdido para a França nas quartas de final de 2006 e sido eliminada da Copa do Mundo da Alemanha, quando enfrentou os Bleus com a seguinte escalação titular: o goleiro Dida; Cafu, Lúcio, Juan, Roberto Carlos; Juninho Pernambucano, Gilberto Silva, Zé Roberto; Kaká, Ronaldinho; Ronaldo.

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