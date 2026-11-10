O holandês Virgil van Dijk, capitão do Liverpool, levantou a polêmica sobre seu futuro no clube inglês, já que seu contrato termina ao fim da atual temporada.

E não parece que Virgil van Dijk esteja preocupado com seu futuro no Liverpool, pois, com o fim de seu contrato com o clube em junho próximo, o zagueiro holandês de 35 anos ainda não tomou uma decisão sobre seu próximo passo.

Espera-se que ocorram conversas com a diretoria do clube nas próximas semanas e meses, mas o capitão prefere se concentrar na temporada atual.

Van Dijk explicou, de acordo com o site "Foot Mercato": "Quero continuar jogando e dar o meu melhor, então vamos ver o que a temporada nos reserva".

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E acrescentou: "Se a situação continuar assim, melhor. E se não continuar, vou para outro clube. Não há nada de novo no momento, mas isso não significa que eu esteja em pânico".

E completou: "Meu estado psicológico está bom; já do ponto de vista físico, sofri com um pequeno problema nas últimas duas semanas, mas estou fazendo o possível para estar pronto para jogar".

Vale lembrar que o Liverpool contratou Van Dijk em janeiro de 2018, tornando-se um dos principais astros do time ao longo desses anos.