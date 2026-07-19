Será que Messi vai marcar, mesmo depois de ter perdido duas cobranças?.. O plano da Argentina para os pênaltis contra a Espanha

Nos últimos anos, a seleção argentina provou que os pênaltis não são mais um obstáculo nem uma incógnita.

Antes da final da Copa do Mundo contra a Espanha, marcada para hoje, domingo, no estádio MetLife, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o técnico Lionel Scaloni conta com um grupo de especialistas na cobrança de pênaltis, além de uma ordem clara de quem vai cobrar, embora a decisão final dependa dos jogadores em campo, ao final do tempo regulamentar e da prorrogação, segundo a rede argentina “TyC Sports”.

E se a final terminar empatada, os pênaltis voltarão a ser decisivos, como aconteceu na Copa do Mundo do Catar de 2022 e na Copa América de 2024.

A escolha dos cobradores dependerá dos jogadores que permanecerem em campo, especialmente porque cada seleção tem direito a seis substituições: cinco durante a partida e uma na prorrogação.

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A seleção argentina chega com grande confiança a qualquer cenário de pênaltis, depois de ter decidido os últimos três confrontos dessa forma: contra a Holanda nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, depois contra a França na final do mesmo torneio, e, por fim, contra o Equador nas quartas de final da Copa América de 2024, além de contar com o goleiro Emiliano Martínez, que foi o grande destaque em mais de uma ocasião.

Os candidatos a cobrar os pênaltis

Lionel Messi: o primeiro cobrador indiscutível, já que sempre inicia a série de pênaltis da Argentina, e espera-se que o faça novamente se estiver em campo, apesar de ter perdido dois pênaltis durante a Copa do Mundo de 2026 contra a Áustria e o Egito.

Gonzalo Montiel: um dos jogadores mais confiáveis nas cobranças de pênalti, participou com Messi das últimas três séries da Argentina. Converteu 18 de 20 pênaltis ao longo da carreira e foi o autor do pênalti decisivo na final da Copa do Mundo do Catar contra a França.

Leandro Paredes: É considerado uma das principais opções, já que cobra pênaltis regularmente pelo Boca Juniors e também esteve entre os cobradores contra a Holanda e a França na Copa do Mundo de 2022.

Lautaro Martínez: Sempre figura na lista dos especialistas, depois de ter convertido seu pênalti contra a Holanda, e é o responsável por cobrar pênaltis pelo Inter de Milão.

Julian Álvarez: também é uma das primeiras opções; marcou seu pênalti contra o Equador na Copa América e é o responsável por cobrar pênaltis no Atlético de Madrid.

Opções adicionais

Além do quinteto titular, Scaloni conta com várias alternativas confiáveis, entre as quais se destacam:

Nicolás Otamendi: marcou o pênalti decisivo contra o Equador, que garantiu à Argentina a classificação para as semifinais.

Alexis McAllister: marcou seu pênalti na mesma série e é uma opção em que a comissão técnica confia.

Enzo Fernández: apesar de ter perdido um pênalti contra a Holanda na Copa do Mundo do Catar, ele continua nos planos de Scaloni como um dos possíveis cobradores.

Scaloni: “Fui eu quem defini a ordem dos batedores”

Após a vitória sobre o Equador nos pênaltis na Copa América, Scaloni revelou que a ordem dos cobradores foi uma decisão inteiramente sua.

Ele disse na coletiva de imprensa: “Fui eu quem falou, reuni todos. Disse: ‘Leo primeiro’. Depois comecei a contar até chegar ao último”.

Ele acrescentou que a comissão técnica ficou em dúvida quanto à identidade do cobrador do quinto pênalti, dizendo: “A escolha estava entre Nicolás Otamendi e Nicolás González. Otamendi assumiu a responsabilidade, pois vinha se saindo bem em seu time (Benfica), e também tínhamos o Nico como opção”.

Quem cobrou os pênaltis contra o Equador?

Lionel Messi: perdeu a primeira cobrança.

Julian Álvarez: converteu o segundo pênalti.

Alexis McAllister: marcou o terceiro pênalti.

Gonzalo Montiel: marcou o quarto pênalti.

Nicolás Otamendi: marcou o quinto pênalti e garantiu a vitória da Argentina por 4 a 2.