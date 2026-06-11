Reportagens da imprensa marroquina revelaram a posição do zagueiro internacional Nasser Mazraoui em relação ao esperado confronto entre os Leões do Atlas e a seleção brasileira na primeira rodada da Copa do Mundo.

Os “Leões do Atlas” estão no Grupo C, ao lado do Brasil, do Haiti e da Escócia, em uma missão que parece difícil e ambiciosa ao mesmo tempo.

De acordo com o jornal marroquino “Al-Muntakhab”, Mezraoui está focado na rápida recuperação da lesão que sofreu no ombro durante o amistoso contra a Noruega.

Apesar da preocupação que a lesão causou inicialmente, os primeiros sinais parecem positivos, em meio a um grande otimismo quanto à possibilidade de sua participação na partida de estreia da seleção marroquina.

Mezraoui é considerado um dos principais pilares da seleção nos últimos anos, graças à sua flexibilidade tática e capacidade de atuar em mais de uma posição na defesa. Ele também foi um dos pilares importantes que contribuíram para a conquista histórica do Marrocos na Copa do Mundo do Catar 2022.

A comissão técnica da seleção, liderada pelo técnico Mohamed Wahbi, conta muito com a experiência de Mezraoui e sua capacidade de lidar com grandes partidas, não apenas na defesa, mas também na construção de jogadas ofensivas e no apoio ao ataque, o que o torna uma peça fundamental no esquema tático dos Leões do Atlas.

A partida entre Marrocos e Brasil está marcada para a manhã deste domingo, 14 de junho, enquanto a seleção marroquina continua sua trajetória na fase de grupos enfrentando a Escócia no dia 20 de junho, antes de encerrar a fase com um confronto contra o Haiti no dia 25 do mesmo mês.