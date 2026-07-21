Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
max eberl bayern augsburggetty
Christian Guinin

Traduzido por

Será que foi porque Max Eberl foi teimoso demais? O FC Bayern de Munique pode ter se dado mal com o jogador que estava na lista de transferências

Bundesliga
J. Palhinha
Bayern de Munique
Mercado da bola
Premier League
Tottenham

Segundo informações, o FC Bayern está determinado a tirar João Palhinha da folha de pagamento. No entanto, diante de um possível comprador, o clube de Munique aparentemente não se mostrou disposto a negociar.

Conforme consta de uma reportagem do jornal *Bild*, o Tottenham Hotspur, clube para o qual o jogador da seleção portuguesa foi emprestado na última temporada, tinha de fato a intenção de contratar o jogador de 31 anos em caráter definitivo após o verão.

No entanto, o valor da opção de compra de 30 milhões de euros, acordado previamente com o Bayern, era alto demais para os londrinos. Em vez de iniciar negociações para chegar a um valor um pouco menor, o FCB, liderado pelo diretor esportivo Max Eberl, aparentemente se mostrou inflexível e insistiu em suas exigências.

Ao que tudo indica, o clube alemão, recordista de títulos, especulava que outro clube cederia e pagaria os 30 milhões de euros por Palhinha.

Cerca de dois meses após o fim oficial da última temporada, porém, não há sinais de um avanço no caso. Embora haja vários clubes interessados, todos consideram o valor da transferência exigido pelo time de Munique muito alto.

PalhinhaGetty Images

Será que o Aston Villa vai tirar João Palhinha do FC Bayern?

Atualmente, o Aston Villa e o Benfica de Lisboa são considerados os destinos mais prováveis para o meio-campista central. O quarto colocado na última temporada da Premier League vê o português como uma opção séria, escreveu recentemente o especialista em transferências Fabrizio Romano. No entanto, a negociação ainda não se concretizou; até o momento, não houve nenhuma oferta nem conversas com o FCB.

Amistosos de clubes
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Milton Keynes Dons crest
Milton Keynes Dons
MKD
Amistosos de clubes
Wehen Wiesbaden crest
Wehen Wiesbaden
SVW
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB

A situação no Benfica é semelhante, segundo o jornal “A Bola”. Aparentemente, também ainda não ocorreram negociações concretas com o time de Munique. O clube alemão, recordista em títulos, teria reduzido seu pedido de transferência para 20 a 25 milhões de euros.

Um valor que os Spurs provavelmente teriam aceitado no final das contas. Acima de tudo, o técnico Roberto De Zerbi teria se empenhado bastante para contratar Palhinha, mas, entretanto, o time londrino já se reforçou com outras contratações.

Por mais de 200 milhões de euros, Sandro Tonali, do Newcastle United, e Mateus Fernandes, do West Ham United, foram contratados para o meio-campo central — com isso, a transferência de Palhinha está definitivamente fora de questão.

Joao Palhinha Tottenham 2:1Getty Images

João Palhinha presente no início dos treinos do FC Bayern

Palhinha foi transferido do FC Fulham para o FC Bayern em 2024 por 51 milhões de euros, mas nunca conseguiu se firmar como titular. Após apenas 25 partidas oficiais, o time de Munique o negociou com o Tottenham um ano depois, onde ele foi um dos poucos destaques em uma temporada geralmente fraca dos Spurs.

É praticamente certo que o jogador de 31 anos não tem futuro em Munique. Mesmo assim, na segunda-feira, ele voltou à Säbener Straße para o início dos treinos do FCB e, em seguida, chegou a postar em sua conta do Instagram uma foto sua vestindo a camisa do Bayern.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google