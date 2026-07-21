Conforme consta de uma reportagem do jornal *Bild*, o Tottenham Hotspur, clube para o qual o jogador da seleção portuguesa foi emprestado na última temporada, tinha de fato a intenção de contratar o jogador de 31 anos em caráter definitivo após o verão.

No entanto, o valor da opção de compra de 30 milhões de euros, acordado previamente com o Bayern, era alto demais para os londrinos. Em vez de iniciar negociações para chegar a um valor um pouco menor, o FCB, liderado pelo diretor esportivo Max Eberl, aparentemente se mostrou inflexível e insistiu em suas exigências.

Ao que tudo indica, o clube alemão, recordista de títulos, especulava que outro clube cederia e pagaria os 30 milhões de euros por Palhinha.

Cerca de dois meses após o fim oficial da última temporada, porém, não há sinais de um avanço no caso. Embora haja vários clubes interessados, todos consideram o valor da transferência exigido pelo time de Munique muito alto.

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Será que o Aston Villa vai tirar João Palhinha do FC Bayern?

Atualmente, o Aston Villa e o Benfica de Lisboa são considerados os destinos mais prováveis para o meio-campista central. O quarto colocado na última temporada da Premier League vê o português como uma opção séria, escreveu recentemente o especialista em transferências Fabrizio Romano. No entanto, a negociação ainda não se concretizou; até o momento, não houve nenhuma oferta nem conversas com o FCB.

A situação no Benfica é semelhante, segundo o jornal “A Bola”. Aparentemente, também ainda não ocorreram negociações concretas com o time de Munique. O clube alemão, recordista em títulos, teria reduzido seu pedido de transferência para 20 a 25 milhões de euros.

Um valor que os Spurs provavelmente teriam aceitado no final das contas. Acima de tudo, o técnico Roberto De Zerbi teria se empenhado bastante para contratar Palhinha, mas, entretanto, o time londrino já se reforçou com outras contratações.

Por mais de 200 milhões de euros, Sandro Tonali, do Newcastle United, e Mateus Fernandes, do West Ham United, foram contratados para o meio-campo central — com isso, a transferência de Palhinha está definitivamente fora de questão.

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João Palhinha presente no início dos treinos do FC Bayern

Palhinha foi transferido do FC Fulham para o FC Bayern em 2024 por 51 milhões de euros, mas nunca conseguiu se firmar como titular. Após apenas 25 partidas oficiais, o time de Munique o negociou com o Tottenham um ano depois, onde ele foi um dos poucos destaques em uma temporada geralmente fraca dos Spurs.

É praticamente certo que o jogador de 31 anos não tem futuro em Munique. Mesmo assim, na segunda-feira, ele voltou à Säbener Straße para o início dos treinos do FCB e, em seguida, chegou a postar em sua conta do Instagram uma foto sua vestindo a camisa do Bayern.