Porque, acima de tudo, Harry Kane e Michael Olise tiveram uma noite brilhante. Kane marcou dois gols, enquanto Olise contribuiu com três para a goleada. Por isso, para o departamento de redes sociais da Union, a relação com as recentes declarações de Yamal sobre a Bola de Ouro era evidente.

"Será que esse moleque de 19 anos de Barcelona não podia simplesmente ter ficado de boca fechada? Kane e Olise estão pegando fogo hoje e provam que são material de Bola de Ouro", escreveu o Union Berlin no X, com uma piscadela.

No entanto, nem todos os usuários pareceram ter entendido o tom irônico da publicação e criticaram a conta do Union por atribuir a goleada às declarações da estrela do Barça. Os Eisernen, porém, não se deixaram abalar e responderam de forma seca: "Humor não é para todos."

Também depois disso, o clube da capital manteve sua linha bem-humorada. Em outra publicação, o Union deixou claro que, após a derrota contundente, preferia não arrumar problemas com os torcedores do FC Barcelona: "Por favor, deixe este tuíte passar bem longe de Barcelona. Não estou pronto para catalães furiosos depois desta viagem fora de casa."

Lamine Yamal alfineta Harry Kane no debate da Bola de Ouro

O pano de fundo da pequena provocação nas redes sociais são as declarações mais recentes de Yamal sobre a Bola de Ouro. Em conversa com o ex-jogador Jorge Valdano para o Movistar Plus , a estrela do Barça deixou claro que se considera um dos favoritos ao prêmio, com uma alfinetada em direção a Kane: "Acho que a Bola de Ouro deve ir para o melhor jogador do mundo, ponto final", explicou Yamal, ressaltando que não deve ser apenas o número de gols marcados a decidir o vencedor.

Com isso, Yamal se refere claramente a Kane. O inglês marcou 73 gols oficiais na temporada passada e garantiu a Chuteira de Ouro. Também na atual temporada, o atacante do Bayern reforçou suas ambições de forma impressionante: contra o Union, Kane marcou seus gols de número 100 e 101 na Bundesliga e, com isso, estabeleceu um novo recorde.

Além de Kane e Yamal, Olise também faz parte do grupo de jogadores citados na corrida pela Bola de Ouro.