Será que ele vai voltar no futuro?.. O Barcelona anuncia oficialmente a saída de Ansu Fati

O Barcelona anunciou, nesta terça-feira, a saída de seu craque Ansu Fati neste verão, encerrando oficialmente a trajetória do jogador no Barça.

Após negociações que se estenderam por várias semanas, o Barcelona e o Mônaco chegaram a um acordo sobre a transferência de Ansu Fati (23 anos), que assinou um contrato de quatro anos com o clube francês.

O clube catalão receberá 11 milhões de euros pelo atacante, que se formou na academia La Masia, e manterá uma porcentagem de qualquer futura venda do jogador.

O Barça divulgou um comunicado oficial no qual afirma: “O Barcelona e o Mônaco chegaram a um acordo sobre a transferência do atacante Ansu Fati para o clube francês. O clube mantém uma porcentagem de qualquer futura venda do jogador”.

Ansu Fati, de 23 anos, ingressou no Barcelona em 2012, vindo do Sevilla, quando tinha 10 anos.

Após concluir sua formação na Academia La Masia, ele estreou na equipe principal em agosto de 2019, com apenas 16 anos e 293 dias, tornando-se o segundo jogador mais jovem a atuar pelo Barcelona na La Liga até o momento.

Ao longo de sua trajetória com os blaugranas, disputou 123 partidas oficiais e marcou 29 gols, quebrando vários recordes de gols marcados tanto na La Liga quanto na Liga dos Campeões. Ele também atuou por empréstimo no Brighton e no Hove Albion e, mais recentemente, no Mônaco.

Por outro lado, o clube expressou sua gratidão a Ansu Fati por sua dedicação ao Barcelona durante todo o tempo em que esteve na equipe. O comunicado do clube dizia: “O clube do Barcelona gostaria de expressar sua gratidão a Ansu Fati por seu compromisso, profissionalismo e dedicação ao longo de todos esses anos em que vestiu a camisa do Barcelona, e deseja a ele toda a sorte e sucesso nesta nova etapa de sua carreira profissional.”







