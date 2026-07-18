Será que ele vai voltar à Série A?.. Dois milhões de euros definem o futuro de Kessie

Depois que a Juventus desferiu um golpe na Roma ao fechar de forma inesperada a contratação de Zaki Şelik, parece que o clube da capital italiana pode responder com uma forte disputa pela contratação do marfinense Franck Kessié.

Kessé chamou a atenção durante a Copa do Mundo de 2026, o que reacendeu as especulações sobre a possibilidade de seu retorno à Série A.

No entanto, o jornalista italiano Alfredo Pedulla afirmou que a Roma não pretende, no momento, avançar na contratação do meio-campista marfinense.

Piedola esclareceu que, até o momento, não há indícios de que a negociação possa ser concretizada, já que não houve nenhum contato com o agente do jogador, ressaltando que tais contatos nem sequer ocorrerão.

A Roma está concentrando seus esforços no mercado de transferências no reforço de outras posições, principalmente no ataque, em vez de contratar um meio-campista.

O nome de Kessié foi associado à Roma nos últimos meses devido a Frédéric Massara, ex-diretor esportivo do clube, que já trabalhou com o jogador no Milan e é conhecido por admirar muito seu potencial, No entanto, Bedola confirmou que Massara — nomeado no final do mês passado para o cargo de diretor executivo de futebol da Juventus — está atualmente focado em tentar trazer o jogador da seleção da Costa do Marfim para a “Velha Senhora”.

Piedola comentou sobre as negociações entre Kessie e a Juventus, dizendo: “Apesar da diplomacia e das tentativas habituais de disfarce, o interesse da Juventus, como já mencionei, continua de pé”.

O jogador, que está disponível para uma transferência sem custos, pede um salário de 6 milhões de euros por ano, além de bônus, enquanto a oferta da Juventus fica cerca de 2 milhões de euros abaixo disso, mas é possível chegar a um meio-termo.

No momento, os agentes do jogador marfinense estão negociando exclusivamente com a Juventus, e há grande confiança de que o negócio será fechado”.

No início deste mês, o Al-Ahli, da Arábia Saudita, anunciou oficialmente a saída do meio-campista marfinense Frank Kessié, após três anos no clube campeão da Ásia.

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