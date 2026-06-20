Será que ele vai treinar os Leões? O mistério por trás da presença de Guardiola nos jogos contra o Marrocos e a Escócia

O espanhol Pep Guardiola, ex-técnico do Manchester City, assistiu ao confronto entre Marrocos e Escócia, válido pela Copa do Mundo de 2026, que terminou com a vitória dos Leões do Atlas por 1 a 0.

Guardiola, que está disponível no mercado de treinadores após sua saída do Manchester City, assistiu à partida na cabine do estádio de Boston, no estado americano de Massachusetts.

De acordo com informações da ESPN, Guardiola assistiu à partida a convite da Qatar Airways, que também é uma das patrocinadoras do Manchester City.

Guardiola chegou ao estádio acompanhado por seguranças e sentou-se em uma das cabines localizadas na área conhecida como “Red Zone”, que oferece uma visão central e ampla do campo.

No entanto, o técnico espanhol saiu sem chamar atenção, menos de 15 minutos antes do fim da partida.

A presença de Guardiola no estádio também gerou algumas especulações entre a torcida marroquina, já que circulam notícias no Marrocos sobre a possibilidade de ele assumir o comando da seleção dos Leões do Atlante após o término da Copa do Mundo; no entanto, até o momento não houve qualquer confirmação oficial a esse respeito.