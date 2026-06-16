Didier Deschamps, técnico da França, falou sobre o futuro do craque dos Bleus, Michael Oulissi, no Bayern de Munique, diante do grande interesse de vários clubes em contratá-lo.

O histórico de Oliisi é impressionante: 42 gols e 54 assistências em 107 partidas oficiais pelo Bayern de Munique. Michael Oliisi (24 anos) alcançou o estrelato em Munique e agora é um pilar fundamental da seleção francesa que disputa a Copa do Mundo.

Seu valor de mercado é de 150 milhões de euros e continua em alta; quando se transferiu para o Bayern de Munique, vindo do Crystal Palace há dois anos, seu valor era de apenas 55 milhões de euros.

Deschamps (57 anos), técnico da seleção francesa, disse em entrevista aos jornais “Sport Bild” e “Bild”: “Michael Olise teve uma evolução impressionante. No início, as coisas foram um pouco difíceis e árduas para ele na seleção francesa. Mas, com perseverança e apoio, ele evoluiu”.

É claro que os maiores clubes europeus desejam ardentemente contratar Oliessi, mas a diretoria do Bayern de Munique nem sequer pensa em vendê-lo, especialmente porque o contrato do atacante vai até 2029.

Deschamps compreende a posição do Bayern, pois acredita que seu astro em ascensão está em boas mãos com o atual campeão.

Deschamps disse: “O técnico Vincent Kompany desempenhou um papel importante na ascensão impressionante de Michael. Ele teve uma temporada excepcional sob o comando dele, marcada pela eficiência e por uma personalidade forte. Ele continuará brilhando se permanecer no Bayern de Munique”.

E continuou: “Hoje, Michael é considerado um dos melhores jogadores do mundo, mas os holofotes da mídia não combinam com ele. O que importa para ele é o campo; é lá que ele quer passar a vida”.