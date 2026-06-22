Será que ele vai continuar na Copa do Mundo?.. A posição do astro uruguaio em relação ao jogo contra a Espanha

O técnico da seleção uruguaia, Marcelo Bielsa, revelou a situação de dois de seus principais jogadores antes da partida de encerramento da primeira fase, marcada para o próximo sábado de manhã contra a Espanha.

A seleção uruguaia teve um início difícil na Copa do Mundo de 2026, empatando em 1 a 1 com a Arábia Saudita e, em seguida, em 2 a 2 com Cabo Verde.

Bielsa confirmou oficialmente que nem Ronald Araújo nem Giorgian de Arrascaeta têm chances de participar da próxima partida contra a Espanha. O técnico argentino se pronunciou de forma categórica após o empate da Uruguai com Cabo Verde sobre a situação dos jogadores: “Eles não têm chances de jogar contra a Espanha”.

Bielsa não esclareceu se Araújo estará disponível mais adiante na Copa do Mundo, caso a Uruguai avance para as oitavas de final.

Araújo, jogador do Barcelona, sofre de uma pequena lesão muscular na perna desde 4 de junho, período quase coincidente com a lesão de Arasketa, meio-campista do Flamengo, durante os treinos preparatórios para a Copa do Mundo, e desde então não conseguiu se recuperar.

A Espanha lidera atualmente a tabela com quatro pontos, após empatar sem gols com Cabo Verde e derrotar a Arábia Saudita por 4 a 0, seguida por Uruguai e Cabo Verde, com dois pontos cada, e, por fim, a seleção da Arábia Saudita, com um ponto.

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