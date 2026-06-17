Uma reportagem divulgada hoje, quarta-feira, revelou um desdobramento notável no caso do brasileiro Neymar, que ficou de fora da seleção de seu país na partida contra o Marrocos, na estreia na Copa do Mundo de 2026.

Em 17 de outubro de 2023, foi a última vez que Neymar Júnior, de 34 anos, vestiu a camisa da seleção brasileira em uma partida oficial.

Aquela partida foi contra o Uruguai, onde ele sofreu uma lesão grave: ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco da joelho esquerdo. Desde então, por diversos motivos, ele não conseguiu voltar aos gramados vestindo a camisa da Seleção Brasileira.

Na gestão de Carlo Ancelotti, ele não foi convocado para nenhuma seleção antes de figurar na lista final para a Copa do Mundo, e ficou claro posteriormente que algumas dores que ele sentia enquanto jogava pelo Santos eram mais graves do que se pensava inicialmente.

Ele ficou de fora dos amistosos e da partida de estreia contra o Marrocos e só conseguiu treinar em campo pela primeira vez ontem, terça-feira, mas de forma individual.

O jornal “Mundo Deportivo” publicou hoje, quarta-feira: “Finalmente, chegou o momento tão esperado de treinar com a equipe. Ele recebeu os incentivo de sempre e, em seguida, treinou parte da sessão com todos, incluindo uma breve partida simulada, seguida por outra sessão individual”.

E continuou: “Sua participação na partida contra o Haiti ainda é incerta, segundo a mídia brasileira, embora sua participação contra a Escócia, na última partida da fase de grupos, já seja uma possibilidade. Ele está ansioso para jogar, e como ele se sente é o fator decisivo”.

Após a partida de estreia decepcionante para a torcida da Seleção contra o Marrocos, que terminou em um empate difícil por 1 a 1, a Seleção Brasileira enfrentará o Haiti na Filadélfia na madrugada de sábado; em seguida, na noite de 24 de junho, encerrará sua trajetória na fase de grupos contra a Escócia, em Miami.

Vale lembrar que essa clara melhora no estado de Neymar ocorreu poucas horas após reportagens da imprensa terem confirmado, ontem, que ele não participaria da fase de grupos devido à lesão, de modo que sua participação nos treinos se tornou um sopro de vida para a trajetória do jogador na Copa do Mundo.