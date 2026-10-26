No programa em vídeo "Legenden-Talk", dois ídolos do Schalke 04 comentam e analisam as atuações da equipe. A visita mais recente ao 1. FC Colônia não agradou nem um pouco a Klaus Fischer (76) e Rüdiger Abramczik (70). Fischer está preocupado sobretudo com a insuficiência do ataque.

Mais uma vez, não havia nada a criticar na defesa comandada pelo técnico Miron Muslic nem no goleiro Loris Karius. Já o atacante do Colônia Said El Mala recebeu muitas críticas. Os dois ex-jogadores o criticaram duramente, mas não por sua ação infeliz, que contribuiu para a forte colisão entre Robin Gosens e Soufiane El-Faouzi, e sim pelo que consideram um futebol ruim.

"Falam aí de 60, 70 milhões. Alô! Eu me pergunto: quem vai pagar isso por ele? Será que ele já parou para ver como joga futebol?", disse Abramczik, antes de mencionar brevemente o rival aurinegro Borussia Dortmund, ou Lüdenscheid, como o chamou. "Fico feliz que o pessoal de Lüdenscheid, vou dizer assim para não arrumar problemas de novo depois, não o tenha contratado. Não sei por que fizeram tanto alarde em torno dele."

Abramczik, que em sua época foi um ponta de grande talento e disputou 19 jogos pela seleção alemã, disse não ter visto "nada de El Mala além do pior lance da partida, quando ele empurrou nossos dois jogadores".

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Abramczik, porém, não culpou o jogador do Colônia. O fato de os dois jogadores do Schalke terem sofrido lesões na cabeça foi "uma coisa grave", mas, para ele, o lance naturalmente não era para "cartão vermelho".

Klaus Fischer parece não ver Said El Mala na seleção

Fischer também não ficou nem um pouco impressionado com El Mala, mas, assim como seu colega, não apresentou nenhum argumento objetivo. Em vez disso, o vice-campeão mundial de 1982 voltou sua atenção para a seleção. "Ele vai levar a Alemanha adiante com seus gols? A patamares mais altos?", perguntou o terceiro maior artilheiro da história da Bundesliga. "Só posso dizer: adeus, Alemanha. O que ele fez de relevante? Nada!"

El Mala estreou pela seleção principal sob o comando do técnico Jürgen Klopp na última pausa para jogos de seleções. Na vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia pela Liga das Nações, o ponta esquerda jogou um tempo e, poucos dias depois, atuou por 27 minutos no empate em 0 a 0 com a Grécia.

Pelo Colônia, o jogador de 20 anos, que no verão havia sido ligado a uma transferência para a Premier League e para o Borussia Dortmund, disputou sete partidas oficiais nesta temporada e marcou dois gols.