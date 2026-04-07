Nos últimos dias, tomou conta o clima de preocupação nos círculos esportivos mundiais em relação ao estado de saúde do astro colombiano James Rodríguez, meia do clube americano Minnesota United, após um problema de saúde repentino que o atingiu logo após cumprir suas obrigações com a seleção de seu país, “Los Cafeteros”, durante a última pausa internacional.

A crise de desidratação

A história começou no dia 29 de março, quando o artilheiro da Copa do Mundo de 2014 participou do amistoso internacional entre a Colômbia e a França, que terminou com vitória dos Bleus (3 a 1).

Após o apito final, o jogador de 34 anos começou a apresentar sintomas de grave exaustão física, que se agravaram rapidamente nas horas seguintes, levando a um diagnóstico clínico de “desidratação grave”.

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Devido à gravidade do quadro e à necessidade de acompanhamento médico rigoroso, foi tomada a decisão de internar o ex-jogador do Real Madrid na manhã de 31 de março, onde passou três dias sob cuidados contínuos, recebendo fluidos e os tratamentos necessários por via intravenosa, antes de receber alta para completar o período de recuperação em casa, sob supervisão de uma equipe médica especializada.

Clube nega "displasia da medula óssea"

Na ausência de informações oficiais durante o período de internação, a mídia americana divulgou reportagens indicando que Rodríguez sofria de “descomposição dos rabdomiófilos”, um distúrbio médico grave resultante da degradação do tecido muscular (atrofia muscular), que pode levar à insuficiência renal ou a complicações fatais.

Diante dessas especulações, o clube Minnesota United emitiu um comunicado em tom firme, pondo fim aos rumores e afirmando categoricamente que não há quaisquer evidências biológicas ou clínicas que sustentem tais alegações.

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O comunicado dizia: “O Minnesota United leva a sério a saúde e a privacidade de seus jogadores, e afirmamos claramente que não há nenhuma evidência médica que indique que James sofra de distrofia muscular. Solicitamos respeitosamente ao público e à mídia que cessem as especulações e aguardem atualizações por meio de nossos canais oficiais.”

Os desafios da temporada e o retorno esperado

Este problema de saúde surge em um momento delicado para James, que, desde que se juntou ao clube em fevereiro passado, só atuou com a camisa do novo time por 39 minutos, prejudicado por uma série de problemas físicos que atrapalharam sua adaptação à liga americana.

E, com o aumento das dúvidas sobre sua disponibilidade, as últimas notícias trouxeram um tom de otimismo; o clube anunciou oficialmente o retorno de James ao centro de treinamento ontem, segunda-feira.

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O astro colombiano marcou seu retorno participando de uma sessão de treino leve e individual, sob supervisão rigorosa da equipe médica.

Está previsto que ele seja integrado gradualmente aos treinos coletivos nos próximos dias, de acordo com os protocolos de resposta clínica, preparando-o para seu esperado retorno aos gramados.