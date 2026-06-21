Será que ele criticou Donis?.. Saud Abdulhamid revela o motivo dos quatro gols da Espanha

Saud Abdulhamid, lateral da seleção saudita, revelou o motivo por trás da goleada sofrida contra a Espanha na Copa do Mundo de 2026.

A seleção saudita perdeu para a Espanha por 0 a 4, durante a partida que os enfrentou neste domingo, no Estádio Mercedes-Benz, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Em declarações à televisão após a partida, Saud Abdulhamid comentou sobre o motivo da derrota: “Hoje tentamos jogar de uma maneira nova, mas eles pressionaram-nos, aproveitaram os erros e marcaram um gol logo no início, e isso dificultou a partida para nós”.

Abdulhamid se refere à decisão do grego Georgios Donis, técnico da seleção saudita, de escalar cinco defensores contra a Espanha, forma como a “Verdes” entrou em campo pela primeira vez sob seu comando.

Quando questionado sobre a torcida que apoiou a seleção, Abdulhamid disse: “Não é preciso falar da torcida saudita, pois não há palavras que a descrevam, por mais que se fale. Eles nos apoiam desde o início e continuarão assim até o fim”.

E acrescentou: “Este jogo já acabou, de qualquer forma, mas ainda temos mais uma partida pela frente, e espero que eles estejam presentes nela; daremos tudo de nós para nos classificarmos”.

A seleção saudita enfrenta Cabo Verde na madrugada do próximo sábado, na terceira e última rodada da fase de grupos, onde não há alternativa a não ser a vitória para se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo.