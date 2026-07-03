Será que Cristiano, Messi e Yamal roubaram o mérito dos companheiros? Os bastidores sombrios por trás da consagração das estrelas

Os prêmios de melhor jogador da partida já não passam mais despercebidos na Copa do Mundo de 2026... Nomes de destaque aparecem repetidamente nos pódios, mesmo sem marcar gols, e decisões surpreendentes levaram torcedores e seleções a se perguntar: quem escolhe realmente o melhor? E o que acontece nos bastidores do prêmio mais polêmico do torneio?

A cena já se tornou familiar, segundo o jornal espanhol “AS”: Lamine Yamal é coroado o melhor em campo contra a Áustria, apesar de não ter marcado nenhum gol e ter participado apenas de parte da partida, enquanto Oyarzabal marcou dois gols e saiu de mãos vazias.

Além disso, Cristiano Ronaldo conquistou o prêmio contra a Croácia após uma participação limitada, o que levou a seleção croata a protestar oficialmente contra o que descreveu como uma “decisão incompreensível”.

Os números revelam um padrão notável: Vinícius Júnior conquistou o prêmio em 3 das 4 partidas, Lionel Messi em 2 das 3, e Haaland, Mbappé e Cristiano em 2 das 4, cada um deles. Já Lamine Yamal, o menos premiado entre eles, recebeu o prêmio uma vez em quatro partidas, apesar de não ter marcado nenhum gol.

A fonte da polêmica não reside apenas na comissão técnica da FIFA, presidida por Arsène Wenger e composta por uma elite de ex-jogadores encarregados de acompanhar e avaliar todas as partidas do torneio, mas vai além disso, atingindo a própria natureza do prêmio, já que ele é patrocinado por uma empresa global de bebidas e geralmente entregue por um influenciador ou celebridade.

Essa associação comercial abriu as portas para especulações, já que o jornal destacou que muitas vozes apontam que a empresa patrocinadora pode ter interesse em que as maiores estrelas mundiais apareçam recebendo seu prêmio, devido ao seu enorme valor de marketing e à divulgação global de suas imagens, em detrimento de jogadores menos conhecidos, mesmo que sejam os mais influentes em campo.

Enquanto a Copa do Mundo comprova seu alto valor técnico por meio do brilho de suas estrelas, a série de prêmios concedidos a elas continua sendo questionada. Decisões descritas como “estranhas” e “difíceis de explicar” geraram um amplo debate nos últimos dias e colocaram os critérios de seleção dos melhores sob o microscópio da dúvida.