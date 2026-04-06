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Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Será que Arbeloa vai convocá-lo em breve? O “pequeno Kanté” está quebrando todas as barreiras no Real Madrid

Real Madrid
Real Madrid Castilla
A. Arbeloa
La Liga
Espanha

Uma reportagem da imprensa espanhola divulgada nesta segunda-feira afirma que Cherif Fofana continua superando todos os obstáculos no Real Madrid e está prestes a integrar o time principal, com apenas 16 anos de idade.

O jornal “AS” abordou, em reportagem, como o jovem jogador tem evoluído de forma impressionante, superando todos os limites em Valdebebas.

 Cherif tem 16 anos e acaba de superar o último obstáculo na base do Real Madrid ao receber sua primeira convocação para o time Castilla para a partida das quartas de final da Copa da Liga Internacional de amanhã contra o Manchester United, no Old Trafford. 

Na Academia Juvenil do Real Madrid, destaca-se um meio-campista que vive uma ascensão meteórica raramente vista; embora alguns o chamem de “o pequeno Kanté”, seu ídolo é Patrick Vieira, cujo estilo de jogo se assemelha ao dele em muitos aspectos. 

Ele possui uma força física impressionante, grande habilidade técnica e excelente compreensão tática, e chamou a atenção do Real Madrid pela primeira vez no ano passado, quando brilhou no centro de treinamento de Barracoios, no México.

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 Lá, seu gol contra o Atlético de Madrid mudou tudo... E agora, parece que nada pode parar esse jovem que continua quebrando barreiras em Valdibebas a um ritmo impressionante.

O meio-campista começou sua carreira na equipe sub-18 (C) e rapidamente passou para a equipe sub-18 (B)... Ele já estreou na equipe sub-18 (A), tendo disputado sua primeira partida na última partida contra o Badajoz.

 Ele tem apenas 16 anos e está em seu primeiro ano na equipe sub-18, de acordo com sua identidade pessoal, mas seu talento futebolístico exige muito mais do que isso. Há alguns meses, Sherif estava prestes a se juntar ao time do Castilla para mais uma partida da Premier League, mas problemas com seu passaporte o impediram de participar.

 O que não aconteceu desta vez. Após a resolução do problema pouco tempo depois, Sherif Fofana acaba de receber sua primeira convocação para o Castilla.

 Esse será o início de uma série de convocações, ou pelo menos é assim que veem a situação em Valdebebas, onde sabem que ele tem um projeto único em mãos.  

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