Será que ainda vai rolar a Copa do Mundo? Jogador da seleção holandesa em excelente forma vai voltar aos gramados

Emmanuel Emegha volta a integrar a lista de convocados do RC Strasbourg neste fim de semana. O atacante de 23 anos, duas vezes convocado para a seleção holandesa, espera voltar a jogar após quatro meses.
Na França, espera-se que Emegha volte a jogar no sábado, no confronto em casa contra o OGC Nice.
O atacante de Haia sofreu uma lesão na virilha logo após sua estreia na seleção holandesa, o que o deixou fora dos gramados nos últimos quatro meses.
Na verdade, Emegha já deveria ter retornado ao Strasbourg antes, mas devido a um contratempo, ele teve que adiar seu retorno.
Segundo o L’Équipe, Emegha apareceu em grande forma no treino do Strasbourg nesta semana. O L’Alsace está curioso para saber quantos minutos ele receberá do técnico Gary O’Neil.
O capitão do Strasbourg, Emegha, espera, portanto, conseguir convencer o técnico da seleção holandesa, Ronald Koeman, a convocá-lo nos próximos meses.
Nesta temporada, Emegha soma sete gols e duas assistências em onze partidas oficiais. Pela seleção holandesa, ele jogou 28 minutos em novembro.