Será que a Copa do Mundo vai adiar o início da temporada do Real Madrid e do Barcelona na La Liga?

A rodada de estreia da La Liga da temporada 2026-2027 está ameaçada por grandes alterações, depois que a Copa do Mundo de 2026 se impôs no calendário da competição, já que um grande número de jogadores dos clubes da La Liga continua com suas seleções nas fases decisivas do torneio.
O presidente da Liga Espanhola, Javier Tebas, havia esclarecido anteriormente que qualquer partida que contasse com pelo menos um jogador cuja seleção nacional tivesse chegado às semifinais da Copa do Mundo estaria sujeita a adiamento, a fim de garantir que os jogadores tivessem os períodos de descanso e preparação previstos no acordo coletivo.
Quatro partidas já foram adiadas
O jornal espanhol “Marca” informou, neste sábado, que, após a classificação oficial das seleções da Espanha e da França para as semifinais, quatro partidas da primeira rodada estão definitivamente sujeitas a adiamento, devido à presença de um grande número de jogadores dessas seleções nas equipes envolvidas nesses confrontos.
Os jogos adiados são:
Barcelona x Athletic Bilbao.
Real Madrid × Real Sociedad.
Atlético de Madrid x Málaga.
Celta de Vigo x Osasuna.
Um quinto confronto pode ser adiado
Ainda existe a possibilidade de adiamento de um quinto jogo, o que dependerá do resultado do confronto entre Argentina e Suíça nas quartas de final da Copa do Mundo.
Caso a Suíça se classifique para as semifinais, o jogo entre Sevilha e Rayo Vallecano terá de ser adiado, devido à presença dos suíços Gabriel Sow e Rubén Vargas nas fileiras do clube andaluz.
Já se a Argentina garantir a classificação, o confronto entre Valencia e Real Betis poderá ser adiado, devido à presença de Giovanni Lo Celso no elenco do Betis.
Por outro lado, o resultado da partida entre Inglaterra e Noruega não afetará o número de jogos adiados, já que os jogadores envolvidos nesses confrontos, como Jude Bellingham (Real Madrid), Alexander Sorloth (Atlético de Madrid), e Anthony Gordon (Barcelona), pertencem a clubes cujos jogos já serão adiados devido à presença de outros jogadores nas seleções da França e da Espanha.
Tebas: Vamos garantir o descanso dos jogadores
Javier Tebas confirmou que a Liga espanhola elaborou um plano para garantir o respeito aos direitos de todos os jogadores participantes da Copa do Mundo.
O presidente da Liga afirmou em declarações anteriores: “Todos os jogadores terão três semanas de descanso após sua última partida na Copa do Mundo, seguidas de mais três semanas para se prepararem para a nova temporada, conforme previsto no acordo coletivo”.
Ele acrescentou: “Realizamos um estudo e é fácil dividir a primeira rodada, de modo que seis partidas sejam disputadas nas datas previstas, nos dias 14, 15 e 16 de agosto, enquanto outras três ou quatro partidas sejam disputadas no meio da semana, para que todos tenham 21 dias completos de folga”.
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Estrelas da La Liga impõem mudanças
A seguir, apresentamos os jogadores da La Liga que estão nas semifinais ou são candidatos a chegar a elas:
Espanha (classificada oficialmente para as semifinais)
Onai Simón (Athletic Bilbao)
Juan García (Barcelona)
Marcos Llorente (Atlético de Madrid)
Aymeric Laporte (Athletic Bilbao)
Pau Kubarsi (Barcelona)
Marc Pobel (Atlético de Madrid)
Éric García (Barcelona)
Marc Cucurella (Real Madrid)
Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid)
Pedri (Barcelona)
Gavi (Barcelona)
Alex Baena (Atlético de Madrid)
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)
Lamine Yamal (Barcelona)
Ferran Torres (Barcelona)
Borja Iglesias (Celta de Vigo)
Dani Olmo (Barcelona)
Nico Williams (Athletic Bilbao)
França (classificada oficialmente para as semifinais)
Jules Koundé (Barcelona)
Ibrahima Konaté (Real Madrid)
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Argentina (favorita à classificação)
Juan Musso (Atlético de Madrid)
Julian Álvarez (Atlético de Madrid)
Juliano Simeone (Atlético de Madrid)
Thiago Almada (Atlético de Madrid)
Nahuél Molina (Atlético de Madrid)
Giovanni Lo Celso (Real Betis)
Suíça (candidata à classificação)
Gabriell Su (Sevilla)
Rubén Vargas (Sevilla)
Noruega (favorita à classificação)
Alexander Sørloth (Atlético de Madrid)
Inglaterra (favorita à classificação)
Jude Bellingham (Real Madrid)
Anthony Gordon (Barcelona)