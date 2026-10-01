"Será o meu fim!": 180 mil euros de Mbappé abrem as portas de um escândalo de corrupção que abala a França

Reportagens de um jornal francês abriram um grave processo que abala as estruturas da seleção francesa, cujo protagonista não é um jogador, mas sim o homem que, por mais de duas décadas, foi o mais próximo de confiança dentro do vestiário dos Bleus: o ex-chefe de segurança Mohamed Sanhadji, apelidado de "Momo", hoje acusado de ter recebido centenas de milhares de euros de astros da seleção, encabeçados por Kylian Mbappé.

O jornal francês "L'Équipe" revelou, em uma investigação publicada nesta quinta-feira, que o atacante do Real Madrid emprestou a Sanhadji a quantia de 120 mil euros, por meio de sua mãe e empresária Fayza Lamari, como parte de um acordo para a compra de uma casa. Trata-se de um empréstimo distinto de uma quantia anterior de 60.300 euros que lhe havia concedido como "gratificação" após a Copa do Mundo de 2022 no Catar, elevando o total oferecido por Mbappé a 180.300 euros.

Os detalhes do caso remontam a junho de 2023, quando Mbappé decidiu distribuir sua gratificação da Copa do Mundo entre a equipe de segurança encarregada de proteger a seleção; quatro agentes receberam cheques no valor de 30 mil euros cada, enquanto Sanhadji recebeu 60.300 euros. Pessoas próximas a Mbappé afirmam que tais quantias foram um reconhecimento por seus serviços e sem qualquer contrapartida, e nenhuma acusação foi dirigida ao jogador no caso.









Mas a unidade de inteligência financeira francesa "Tracfin", vinculada ao Ministério da Economia, detectou essas transações no verão de 2024, e a Procuradoria de Paris abriu uma investigação preliminar sobre suspeitas de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e trabalho clandestino, para verificar se tais pagamentos eram doações reais ou salários disfarçados em troca de serviços de proteção particular, especialmente após o registro de viagens particulares de Sanhadji com Mbappé fora de suas funções oficiais, entre elas uma viagem particular aos Camarões em julho de 2023, dias depois de ter recebido a quantia de 60.300 euros.

O homem das sombras que Zidane pediu

Por mais de duas décadas, Sanhadji ocupou o cargo de chefe de segurança desde que ingressou como oficial de polícia em 2004, tornando-se uma figura central a quem os jogadores chamavam de "Momo". Seu grau de influência chegou a tal ponto que os próprios jogadores, segundo o "L'Équipe", insistiram em levá-lo consigo à Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, assim como Zinédine Zidane insistiu em mantê-lo em sua nova comissão na Federação Francesa.

Mas a investigação revelou que a rede de empréstimos era mais ampla do que Mbappé, pois, segundo o jornal, Sanhadji pediu dinheiro a cerca de 15 jogadores atuais e ex-jogadores, e obteve empréstimos no valor de 215 mil euros, dos quais Raphaël Varane, Sabri Lamouchi e Laurent Blanc lhe emprestaram 20 mil euros cada, Yann M'Vila 15 mil euros e Matteo Guendouzi 7.500 euros.









A quantia de Mbappé sozinha representa mais da metade desse montante, enquanto o "L'Équipe" afirma que ele recebeu mais de 300 mil euros entre 2020 e 2024, sem contabilizar as férias e os benefícios em espécie.

A investigação revelou o estado de sigilo com que Sanhadji cercou seus pedidos, tendo escrito a Guendouzi em 25 de outubro de 2024, em mensagens às quais o jornal teve acesso: "Se isso vier à tona, será o meu fim".

Da polícia à federação, e depois a queda

Administrativamente, a transação dos 60.300 euros teve grandes consequências, pois, em 19 de dezembro de 2025, a Direção da Polícia Nacional o notificou sobre sua aposentadoria antecipada, após uma investigação da Inspetoria Geral que o criticou por não ter informado seus superiores sobre o cheque recebido de Mbappé.

Mesmo assim, a Federação Francesa o contratou diretamente até julho de 2026 e ele acompanhou a seleção na Copa do Mundo, atingindo o auge de seu prestígio em 2 de junho, durante a visita do presidente Emmanuel Macron ao centro de Clairefontaine, quando Mbappé telefonou pessoalmente a Sanhadji para pedir-lhe que se juntasse à foto em grupo com o presidente.

Mas a situação virou em 16 de setembro, quando lhe foram formalmente imputadas as acusações de recebimento de recursos públicos desviados, corrupção ativa e passiva, tráfico de influência, fraude e lavagem de dinheiro relacionada à sonegação fiscal, mantendo-se a presunção de inocência.

Ele foi colocado sob controle judicial rigoroso que o impede de contatar qualquer jogador atual ou ex-jogador, treinador ou dirigente da federação, e o proíbe de entrar em Clairefontaine, no Stade de France e no Parc des Princes, exceto com autorização judicial, além de ser impedido de exercer qualquer atividade esportiva profissional e obrigado a pagar uma fiança de 80 mil euros, enquanto a Federação Francesa decidiu se habilitar como parte civil no processo.