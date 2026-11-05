Será o fim no Marrocos? Japonês ameaça derrubar o reinado de Infantino na Fifa

Depois de longos meses em que o caminho parecia totalmente livre para que o suíço Gianni Infantino permanecesse no trono do futebol mundial sem adversários, explodiu uma surpresa de peso que vai virar de cabeça para baixo todos os cálculos em Zurique.

A rede "Sky Sports" revelou que Infantino passa a enfrentar o primeiro desafio real e sério à presidência da Federação Internacional de Futebol, a Fifa, depois que o atual membro do conselho da entidade, o japonês Kozo Tashima, decidiu se candidatar oficialmente contra ele nas próximas eleições.

Infantino havia passado por meses de minuciosa e intensa análise e escrutínio, mas todos os indicadores confirmavam que ele estava a caminho de vencer por aclamação, antes que Tashima decidisse virar o jogo.

Segundo a rede, Tashima não é um adversário passageiro: ele é um membro atuante do conselho da Fifa e ocupa o cargo de presidente de honra da Federação Japonesa de Futebol, o que lhe confere grande peso tanto no cenário asiático quanto no internacional.

Para que qualquer candidato possa concorrer contra Infantino, é preciso obter o apoio de pelo menos cinco federações de futebol de diferentes partes do mundo, condição que parece garantida para Tashima. Por força do seu cargo de presidente de honra da federação japonesa, ele conseguirá facilmente o apoio de seu país, assim como sua posição de membro do conselho da Fifa e suas amplas relações lhe asseguram obter sem dificuldades os quatro apoios restantes.

As eleições decisivas para a presidência da Fifa estão marcadas para acontecer no Marrocos durante o mês de março do próximo ano, quando as atenções do mundo se voltarão para uma batalha inesperada entre o atual imperador do futebol e seu adversário japonês, que decidiu quebrar a barreira do silêncio e desafiar o domínio contínuo de Infantino.