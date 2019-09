'Será muito bom parar jogos se houver cantos racistas ou homofóbicos', diz Griezmann

O jogador francês revelou a opinião a respeito dos acontecimentos recentes na Ligue 1

Antoine Griezmann acredita que parar os jogos de futebol por gritos homofóbicos ou racistas é uma alternativa "muito boa". O jogador do discorda do presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Noel Le Graet, o qual recentemente pediu para que os jogos continuem apesar dos cânticos ou exibições homofóbicas.

Em entrevista à RTL após a vitória da por 3 a 0 nas eliminatórias da , contra a Andorra, Griezmann ressaltou apoio a paralização dos jogos nestes casos. A estrela do Barça e da seleção francesa acredita que parar as partidas seria uma maneira eficaz de evitar futuros incidentes.

"Para mim, é muito bom interromper as partidas, seja por músicas homofóbicas ou racistas. Se pararmos os jogos, as pessoas não ficarão felizes e deixarão de fazer isso."

Após um número preocupante de incidentes no futebol francês, Emmanuel Macron, Presidente da França, chegou a pediu para a e os clubes assumissem a responsabilidade na tentativa de resolver o problema. Jogos do campeonato francês precisaram ser interrompidos no mês anterior devido às ações antidesportivas.

No , o duelo entre Vasco e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro foi interrompido após cantos homofóbicos por parte de torcedores vascaínos. O caso gerou uma ação por parte dos clubes da Série A contra a homofobia.