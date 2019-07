"Será fácil jogar com Messi. Gostamos de curtir o futebol", diz Griezmann

"Será fácil nos entendermos porque gostamos de jogar em espaços reduzidos", disse o francês sobre a chance de jogar ao lado do camisa 10 argentino

Antoine Griezmann está ansioso para jogar ao lado de Lionel Messi. O francês acredita que pode render ao lado do camisa 10, uma vez que ambos têm o mesmo desejo de jogar futebol.

Contratado por 120 milhões de euros (R$ 505,3 milhões), o camisa 17 crê que pode render ao lado do craque barcelonista, que ainda curte férias por conta da participação na .

"Será fácil [jogar com Messi], porque nós dois gostamos de jogar em espaços reduzidos, dar assistências, fazer gols e aproveitar o futebol. Creio que será fácil, apesar de termos que entender o jogo de cada um. Estou à disposição do que for e farei tudo pelo time", disse em entrevista ao Mundo Deportivo.



(Foto: Getty Images)

Às vésperas da final da Copa del Rey da temporada passada, Messi foi perguntado sobre a possibilidade de atuar ao lado de Antoine Griezmann. O craque se esquivou e preferiu não se manifestar sobre o assunto.

Questionado sobre a reação do atual companheiro de time, o atacante francês se manifestou a respeito do assunto: "Creio que era por respeito. Porém, já vamos perguntá-lo você e eu", disse aos risos.

"É normal, já viu e leu tudo o que tenho agora com meu ex-clube e, por respeito, não quis responder", acrescentou o campeão do mundo em 2018.