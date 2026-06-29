Será ele o substituto de Lewandowski?… O atacante do Hoffenheim dá sinais de interesse pelo Barcelona com 6 fotos exclusivas

Robert Lewandowski anunciou há mais de um mês que não renovaria seu contrato com o Barcelona, encerrando assim sua trajetória no clube. Diante dessa situação, a diretoria esportiva enfrenta, durante a atual janela de transferências de verão, a necessidade urgente de contratar um atacante de alto nível, capaz de assumir a responsabilidade de marcar gols.

Julian Álvarez, estrela do Atlético de Madrid, continua sendo o principal alvo, mas a negociação parece extremamente complicada devido à situação contratual do jogador e ao alto custo de sua possível transferência.

Nesse contexto, Vesnik Aslani chamou a atenção, nesta segunda-feira, ao publicar várias fotos de sua infância em suas redes sociais, nas quais aparece vestindo a camisa do Barcelona.

O jornal “Marca” informou que o atacante kosovar de 23 anos, que atualmente joga pelo Hoffenheim, nunca escondeu sua paixão pelo clube catalão, mas, desta vez, foi além ao publicar fotos que muitos torcedores interpretaram como uma referência ao Barça.

A publicação inclui três fotos tiradas quando ele era criança, vestindo a camisa do Barcelona, e outras três fotos que recriam as mesmas cenas hoje, com ele vestido inteiramente de preto. Aslani escreveu junto com as fotos: “O mesmo lugar, uma época diferente”.

Todas as fotos foram tiradas no estádio de futebol Sportplatz Hohenhünhausen, localizado na Alemanha.

Apesar dessa homenagem ao Barcelona, a realidade do mercado de transferências aponta para outra direção. Todos os indícios sugerem que o futuro de Aslani está mais próximo do Borussia Dortmund, clube que acompanha de perto sua evolução e que pode ser seu próximo destino.

Ao mesmo tempo, o Barcelona continua seus esforços para encontrar o atacante certo para liderar seu novo projeto esportivo após a saída de Lewandowski.







