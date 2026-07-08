A “maldição dos faraós” atingiu a seleção argentina bem no meio da Copa do Mundo de 2026. Apenas algumas horas após a difícil vitória por 3 a 2 sobre o Egito e a classificação para as quartas de final, onde enfrentará a Suíça, os companheiros de Messi receberam uma notícia desagradável fora do campo.

A vitória sobre os Faraós não foi suficiente para que a equipe de Lionel Scaloni mantivesse a liderança do ranking mundial da FIFA, que perdeu para a seleção da França; ao mesmo tempo, os Gauleses conquistaram a vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai.

A França elevou sua pontuação para 1.925,86 pontos, ultrapassando a seleção argentina, cuja pontuação ficou estagnada em 1.925,15 pontos — uma diferença de apenas 0,71 ponto, mas que tirou a atual campeã do primeiro lugar e reavivou o que ficou conhecido como a “maldição do líder”.

A ironia é que a queda ocorreu logo após o confronto com o Egito, segundo o jornal argentino “TYC”: desde a adoção do ranking da FIFA, nenhuma seleção que chegou à Copa do Mundo na liderança conseguiu levantar a taça de ouro, o que aconteceu com a própria Argentina, que assumiu a liderança antes da Copa do Mundo aproveitando o tropeço da França diante da Costa do Marfim por 1 a 2, e a Espanha empatou com o Iraque em 1 a 1, antes de confirmar sua superioridade com duas vitórias sobre Honduras e a Islândia.

Mas a partida contra o Egito mudou o cenário: a vitória simultânea da França a levou de volta ao topo e empurrou a Argentina para o segundo lugar, como se os Faraós tivessem transferido a “maldição” para os campeões mundiais.

O recuo não é definitivo, pois o sistema de classificação é atualizado após cada partida da Copa do Mundo, e o caminho ainda está aberto para a Argentina e a França trocarem de posição... No entanto, a torcida do “Tango” ficou dividida: um grupo vê isso como um revés estatístico, enquanto outro considera uma fuga da “maldição do líder”, que derrubou todos os que a ocuparam antes do apito inicial.

Assim, a Argentina sai do confronto contra o Egito com a vaga nas quartas de final garantida, mas com a “maldição” perseguindo-a no ranking... Será que a perda da liderança é o preço a pagar para quebrar um azar de longa data, ou o início de um declínio ainda maior?

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