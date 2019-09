Ser crucial no melhor ataque do Brasil não é novidade para Everton Ribeiro

Meia do Flamengo tem apenas um gol no Brasileiro, mas é o "pensador" de Jorge Jesus e conhece bem sobre poderio ofensivo

Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o impressiona pelo poderio ofensivo. Com o trio de ataque formado por Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta, o já anotou 42 gols na competição e tem infernizado as defesas adversárias. Os números absurdos, às vezes, escondem um jogador que tem sido essencial para a equipe: Ribeiro.

O "Miteiro", como foi apelidado pelos torcedores, poderia também ser chamado de mágico. Na vitória sobre o , no último sábado(14), por exemplo, ele teve atuação de gala, mesmo não balançando as redes. "Escondeu" a bola, driblou, finalizou e deu linda assistência para o golaço marcado por Gabigol que garantiu a vitória Rubro-Negra.

Essas atuações explicam bem a importância de Ribeiro na equipe. O meia, balançou as redes apenas uma vez no Brasileirão contra 16 de Gabigol, 8 de Arrascaeta e 7 de Bruno Henrique, mas a agilidade e inteligência do camisa 7 são fatores cruciais para os bons números do trio ofensivo.



(Foto: Alexandre Vidal / Flamengo / Divulgação)

Essa não é a primeira vez que Everton Ribeiro participa de ataques poderosos. Os três times que mais fizeram gols em um primeiro turno de Campeonato Brasileiro, tinham uma peça incomum: Everton Ribeiro. Nas temporadas 2013 e 2014, o anotou 42 e 41 tentos respectivamente, tendo em sua equipe, o miteiro como maestro.

Terceiro maior assistente do Campeonato Brasileiro, o camisa 7 sempre participa das jogadas de gols da equipe. Ele é o meia organizador de Jorge Jesus. Vale ressaltar que, durante a parada da , ele sofreu uma lesão e demorou até voltar ao ritmo.

Com contrato até 2021, Everton Ribeiro já negocia uma renovação com o Flamengo. É de interesse do clube e do atleta a extensão do contrato.

"É sempre bom estar sendo lembrado por esse grande clube que é o Flamengo. Fico muito feliz. Se der tudo certo, já já estarei estendendo o contrato. Estou muito feliz aqui e quero ficar para continuar fazendo um bom trabalho e a gente colher os frutos no final do ano", disse o jogador após o confronto contra o Santos.

A grande atuação de Everton Ribeiro foi acompanhada de perto por Tite, técnico da . O meia do Flamengo, inclusive, é um dos jogadores que estão sendo observados pela comissão técnica. Na Canarinho, não há uma meia hoje como Everton Ribeiro.