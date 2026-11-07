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O técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, elogiou Fede Valverde por sua liderança exemplar como capitão do clube. Mourinho descreveu o meio-campista uruguaio como humilde e profissional e destacou a enorme responsabilidade de usar a braçadeira no Bernabeu.

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Valverde dá o exemplo no Real Madrid

O meio-campista do Real Madrid Fede Valverde recebeu muitos elogios do técnico Jose Mourinho por sua atuação como capitão da equipe na temporada 2026-27. O uruguaio assumiu um papel de liderança durante a atual sequência de sete vitórias do Real Madrid em todas as competições.

Mourinho destacou a evolução de Valverde e observou que sua dedicação e humildade deram o tom para todo o elenco.

O técnico ressaltou que ser capitão de um clube do tamanho do Real Madrid traz uma pressão particular, com a qual poucos jogadores lidam com tanta naturalidade.

Mourinho elogia a humildade e o profissionalismo de Valverde

“Desde que começamos a trabalhar juntos, vi um grande sujeito, profissional, humilde e amigo dos companheiros de equipe”, disse Mourinho aos jornalistas durante a entrevista coletiva antes da partida.

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“Ele é um bom exemplo para todos.”

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“Ser capitão do Real Madrid deu a ele um senso de responsabilidade, como deve ser. Ser capitão do Real Madrid não é uma tarefa fácil”, afirmou o técnico português.

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