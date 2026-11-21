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Os Skyblues interromperam a sequência de derrotas na Premier League inglesa, mas voltaram a não conseguir a vitória esperada.

O Manchester City não passou de um frustrante empate por 1 a 1 (0 a 1) contra o azarão Fulham, que conta com Bernd Leno, ex-goleiro da seleção, e corre o risco de ver a liderança da tabela cada vez mais distante.

Contra a equipe de Londres, chegou ao fim a maior sequência de vitórias de um time sobre outro na Premier League. Antes do empate de sábado, o clube dez vezes campeão inglês havia vencido o Fulham em 17 confrontos consecutivos.

Manchester City vê o líder Arsenal se distanciar

Elliot Anderson (57') ainda empatou a partida após Rodrigo Muniz (16') abrir o placar para os visitantes. Assim, os Citizens seguem, por enquanto, cinco pontos atrás do líder Arsenal, mas os Gunners podem ampliar a vantagem à noite (18h30/Sky), contra o Newcastle United.

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O City havia perdido os três jogos anteriores pela liga, e enfrentar o Fulham, seu adversário favorito, parecia vir em boa hora. Mas os visitantes chegaram à vantagem em uma jogada direta, na qual Muniz teve espaço demais.

O astro Erling Haaland marcou o que seria o gol de empate (25'), mas o lance foi anulado porque Leno havia segurado a bola nas mãos pouco antes. Anderson marcou de voleio após um escanteio; Leno teve a visão um pouco encoberta. Depois disso, o City pressionou em vão em busca dos três pontos. Ao apito final, a torcida da casa vaiou.