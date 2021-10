SeparaSãoPaulo: o que é a campanha promovida por torcedores do São Paulo?

A torcida Tricolor demonstrou indignação por ver o clube envolvido com denúncias do Ministério Público do Estado de São Paulo

Os torcedores do São Paulo não parecem estar satisfeitos com o cenário político do clube, principalmente com membros das antigas gestões. Ainda na noite desta quinta-feira (30), a torcida se mobilizou nas redes sociais e protestou com a hashtag #SeparaSãoPaulo.

As denúncias do Ministério Público do Estado de São Paulo contra o ex-presidente, Carlos Miguel Aidar, e outros membros da atual diretoria foram a gota d'água para a torcida, que rapidamente colocou a hashtag nos trending topics do Twitter no Brasil - com pouco mais de 30 mil tweets.

A torcida Tricolor demonstrou indignação por ver o clube envolvido com essas denúncias. O principal ponto levantado pelos torcedores é a forma como ocorre a escolha de presidentes do clube.

Isto porque, os sócios escolhem os conselheiros, para então definir o próximo mandatário do São Paulo - muitos desses sócios não torcem para o time e só estão lá para utilizar as dependências do clube.

Torcedores subiram a #SeparaSãoPaulo em protesto: aqui aparecem mais de 12 mil tweets.

Movimento acontece após denúncia de corrupção do MP a membros da gestão Aidar, publicada em reportagens de @GarciaDiegol @thiagobraga2 @pedrolopesg no UOL pic.twitter.com/pXw7Odm7jb — Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) October 1, 2021

Com isso, a torcida praticamente não tem poder de escolha. Para os torcedores o ideal seria separar o cube social do futebol. Dessa forma, eles esperam que os sócios utilizem as dependências do clube sem interferir na gestão do futebol - como a escolha do presidente, por exemplo.

Conforme divulgou a UOL e a Goal pôde confirmar, O MP investiga três possíveis crimes: a contratação de Iago Maidana, que afetou os cofres do Tricolor, as comissões supostamente ilegais no contrato com a fornecedora de material esportivo e desvios de verbas com o escritório de advocacia de José Roberto Cortez.

Para se ter uma ideia, dirigentes da atual diretoria já estiveram em outras gestões, por exemplo, o atual presidente do clube, Julio Casares, que foi vice de comunicação de Carlos Miguel Aidar, além de muitos outros que continuam no poder do São Paulo.