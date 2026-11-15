“Sentindo falta de quê? Só se for de alguém para me fazer companhia”, responde Jorge Jesus a uma pergunta sobre Ronaldo

Compartilhar Siga GOAL no Google

O técnico de Portugal, Jorge Jesus, descartou perguntas sobre a aposentadoria de Cristiano Ronaldo da seleção após a surpreendente derrota por 4 a 1 para a Dinamarca. Jesus sofreu sua primeira derrota no comando da equipe em Braga, em um revés desastroso para a era pós-Ronaldo de Portugal.

Publicidade

Início de pesadelo na era pós-Ronaldo

Portugal sofreu uma derrota humilhante por 4 a 1 para a Dinamarca, em Braga, sua maior derrota em casa em partidas oficiais. Segundo a RTP, o clima de festa criado pelas homenagens emocionantes a Cristiano Ronaldo antes da partida, após sua recente aposentadoria, logo desapareceu quando os visitantes dominaram o jogo. Jorge Jesus sofreu sua primeira derrota em cinco jogos no comando da seleção, encerrando de forma abrupta seu início invicto.

Jesus descarta perguntas sobre a ausência de Ronaldo

Questionado após a partida se Portugal sentiu falta de seu lendário ex-capitão, que se aposentou na semana passada após 234 jogos pela seleção e 146 gols, Jesus respondeu com sua franqueza habitual. O experiente treinador deixou claro que o elenco precisa olhar para a frente, em vez de ficar preso ao passado.

“Sinto falta de Cristiano Ronaldo? Como posso sentir falta dele se ele não está mais na seleção? Só se for para me fazer companhia”, rebateu Jesus.

“Ele não joga mais. Ele não está mais aqui. Ele já decidiu sua situação.”

Publicidade Publicidade

Fragilidades defensivas expostas em Braga

A pesada derrota expôs as atuais limitações táticas de Portugal, especialmente nas transições e no posicionamento defensivo. Rasmus Hojlund marcou duas vezes, enquanto Pierre-Emile Hojbjerg e Joachim Andersen também balançaram as redes. Apesar de ter dominado os estágios iniciais de sua campanha na Liga das Nações da UEFA, a equipe de Jesus pareceu desarticulada e sem inspiração ofensiva até o gol de honra de Bernardo Silva, marcado nos minutos finais.

Busca por reação contra o País de Gales em Cardiff

Portugal agora tem uma viagem decisiva a Cardiff para enfrentar o País de Gales na terça-feira. A equipe precisa evitar a derrota para garantir a liderança do Grupo A4 e a condição de cabeça de chave nas quartas de final. Com jogadores importantes como Ruben Dias e Joao Palhinha suspensos, Jesus terá de mobilizar os 24 atletas restantes do elenco. A expectativa é que o treinador recupere a disciplina defensiva da equipe e conquiste o ponto necessário para reagir a esse revés histórico.