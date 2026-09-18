Gjivai Zechiël vive um dia memorável com sua primeira convocação para a seleção holandesa. O técnico do Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, disse nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, estar feliz por seu pupilo. Ao mesmo tempo, ele também reconheceu que há decepção entre dois jogadores que justamente não foram convocados pelo treinador da seleção, Xavi Hernández, que estará presente no domingo em Feyenoord x FC Utrecht.

Ao contrário de Zechiël, Luciano Valente e Givairo Read não foram incluídos por Xavi na convocação para os jogos da Liga das Nações contra a Alemanha (24 de setembro), a Sérvia (27 de setembro), a Grécia (1º de outubro) e novamente a Sérvia (4 de outubro).

Read terá, de qualquer forma, de se contentar neste período de Data Fifa com um lugar na seleção sub-21 da Holanda. Valente (22), que já disputou duas partidas pela seleção principal e está velho demais para atuar pela seleção sub-21 da Holanda, poderá aproveitar alguns dias de folga.

Van Bronckhorst disse estar feliz por Zechiël. "Eu já estava no campo, então ouvi isso do Read. Naturalmente, fico feliz por ele ser internacional. O fato de ele estar agora na seleção principal é, claro, um belo passo para ele."

"Com os passos que ele deu nesta temporada, isso é maravilhoso para ele. Estou muito feliz por ele. Se Gjivai está pronto para isso? Este é o próximo passo. Quando eu, como jogador, fui convocado pela primeira vez, percebi claramente uma diferença de nível."

Como os preteridos Valente e Read reagiram à notícia menos positiva? "Read foi muito positivo, no sentido de que ficou muito feliz por Zechiël", disse Van Bronckhorst.

"Para ambos, naturalmente há decepção, mas no fim das contas a única coisa que você pode fazer é seguir com aquilo em que está trabalhando. E isso vale muito bem para os dois, claro. Espero que a Holanda também ligue para eles no futuro", completou Van Bronckhorst.

O treinador também revelou que Xavi estará presente no domingo, em De Kuip, para ver Feyenoord x FC Utrecht com os próprios olhos. Assim, de olho no período de Data Fifa de novembro, Valente e Read ainda terão a chance de se mostrar ao técnico da seleção.



