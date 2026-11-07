Sem espaço no Etihad
Trafford passou pelas categorias de base do Manchester City antes de ser emprestado ao Accrington Stanley e ao Bolton Wanderers. Depois, transferiu-se em definitivo para o Burnley, onde teve uma passagem bem-sucedida de dois anos que levou o Manchester City a trazê-lo de volta no último verão.
O goleiro esperava se tornar o titular de Pep Guardiola ao retornar. No entanto, esses planos foram rapidamente frustrados quando o italiano Gianluigi Donnarumma chegou a Manchester no último dia da janela de transferências.
A contratação de última hora deixou Trafford no banco durante quase toda a temporada nas competições nacionais. Ele não atuou mais na Premier League desde o fim de agosto até receber de Guardiola uma rara oportunidade como titular contra o Aston Villa, no último dia da temporada.
“Você acaba se perdendo”
A falta de jogos teve um forte impacto na saúde mental do goleiro. Em entrevista à BBC Sport, Trafford falou abertamente sobre as dificuldades que enfrentou.
“Que sensação horrível, horrível. Não jogar”, admitiu Trafford. “Você liga para um monte de gente só para desabafar. Como a maioria das pessoas, você tem um dia [ruim] no trabalho e liga para alguém. Ligo para o meu pai, para a minha mãe, para a minha mulher, para os meus amigos. Gosto de ligar para os meus amigos, e a gente consegue conversar bem sobre tudo isso. É até engraçado.”
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Essa frustração acabou levando à sua saída para Elland Road no verão. O goleiro titular do Leeds ressaltou que jogar regularmente era essencial para sua saúde e suas ambições.
“Eu precisava jogar regularmente nesta temporada pelo meu bem-estar mental. Você acaba se perdendo quando não joga”, explicou Trafford. “Talvez eu seja diferente, não sei, mas a sensação de não jogar toda semana era horrível. Eu simplesmente precisava jogar toda semana nesta temporada para me sentir bem mentalmente, continuar evoluindo na carreira e me aproximar dos sonhos que quero realizar.”
Dois títulos em um ano turbulento
Apesar de não ter atuado na Premier League, Trafford teve um papel importante nas copas nacionais durante a temporada de despedida de Guardiola. Ele passou quatro de seus seis jogos na Copa da Liga Inglesa sem sofrer gols e fez o mesmo em três de suas seis partidas na Copa da Inglaterra, ajudando o Manchester City a conquistar os dois títulos.
“Infelizmente, não conquistamos os quatro títulos. Não foi como eu esperava, mas essas coisas acontecem”, disse Trafford ao relembrar a campanha. “Naquele momento, tentei aproveitar a situação da melhor forma possível.
“Olhando para trás, não acho que tenha sido uma temporada decepcionante no fim das contas, porque aprendi muito, evoluí muito e conquistei dois títulos em um ano.
“Houve momentos em que fiquei muito para baixo, arrependido de algumas coisas e decepcionado, mas, olhando para trás, sou muito grato pela experiência. Que ano incrível.”
Ambições na Premier League e na Inglaterra
Trafford encontrou em West Yorkshire a estabilidade que tanto queria e já passou três de seus primeiros nove jogos pelo Leeds na Premier League sem sofrer gols. Seu foco imediato será manter essa forma quando sua equipe receber o Tottenham Hotspur em uma partida marcada para o horário do almoço.
Depois de cumprir seus compromissos pelo clube, o goleiro se apresentará à seleção sob o comando do novo técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel. Agora que finalmente joga com regularidade pelo clube, Trafford pretende disputar seriamente com Jordan Pickford a posição de titular da Inglaterra.