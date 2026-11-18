Portugal conquista vitória importante sobre o País de Gales
Portugal se recuperou de uma dura derrota no fim de semana e conquistou uma emocionante vitória por 3 a 2 sobre o País de Gales na Liga das Nações nesta terça-feira. Foi o primeiro triunfo da equipe desde a aposentadoria de Ronaldo da seleção no início de novembro.
Forbs foi o herói dos visitantes em Cardiff. O ponta do Club Brugge saiu do banco para marcar seu primeiro gol pela seleção e garantir os três pontos. A vitória era fundamental para Portugal após a dura derrota por 4 a 1 para a Dinamarca no sábado. A equipe mostrou uma capacidade impressionante de reação para superar as dificuldades defensivas e terminar na liderança de seu grupo na Liga das Nações.
Forbs assume a icônica camisa 7
Vestir a lendária camisa 7 de Ronaldo não é tarefa simples, mas Forbs a usou com uma linha especial atravessando o número em homenagem ao atacante aposentado. O jogador de 22 anos correspondeu à responsabilidade ao marcar o gol decisivo aos 70 minutos.
“É uma sensação especial; não vou me esquecer de hoje”, afirmou Forbs após a partida. “O mais importante é que conseguimos vencer; estou feliz por isso.”
Apesar do legado deixado por Ronaldo, que marcou 146 gols pela seleção, Forbs manteve os pés no chão ao falar de sua nova camisa. “Sei que é um número com um significado especial, mas não senti nenhum peso extra ao vesti-la”, acrescentou.
Tópicos relacionados
Confronto agitado termina com vitória
A partida foi movimentada. Bruno Fernandes colocou Portugal em vantagem logo no início com um chute colocado, mas o País de Gales reagiu rapidamente: David Brooks empatou apenas dois minutos depois.
Sorba Thomas colocou o País de Gales à frente após um rápido contra-ataque, obrigando Portugal a reagir de imediato. Pedro Neto deu a resposta e empatou pouco depois, antes de Forbs garantir a vitória com uma finalização precisa. A seleção portuguesa teve de resistir a um fim de jogo tenso depois que Neto foi expulso por duas entradas imprudentes em rápida sucessão.
De olho nas quartas de final
A vitória suada garantiu a Portugal a liderança de seu grupo na Liga das Nações. A equipe encerrou a campanha com cinco vitórias em seis jogos e conseguiu superar o período imediatamente posterior à saída repentina de Ronaldo.
As atenções agora se voltam para o mata-mata. Portugal enfrentará um segundo colocado de grupo nas quartas de final, em março do ano que vem. A equipe conhecerá seu próximo adversário quando o sorteio oficial for realizado na sexta-feira.