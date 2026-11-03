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Antonio Nusa, jovem destaque do RB Leipzig, admitiu que pretende mexer com a cabeça de Erling Haaland antes do confronto decisivo entre os dois pela Champions League. O ponta norueguês, que vem se destacando na Bundesliga nesta temporada, quer tirar seu companheiro de seleção do ritmo com uma mensagem de texto antes da partida.

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Nusa se prepara para reencontrar Haaland

O confronto na Red Bull Arena tem um significado pessoal especial para Nusa, que enfrentará Haaland, capitão de sua seleção, pela primeira vez em uma partida oficial entre clubes. Os dois noruegueses têm uma relação próxima fora de campo, e Nusa cita regularmente o atacante do City como uma grande influência em sua evolução na carreira. Apesar da amizade, Nusa está determinado a fazer com que seu compatriota deixe a Alemanha de mãos vazias na noite de quarta-feira.

O ponta confirmou que pretende entrar em contato com Haaland antes do apito inicial. “Ele é um cara incrível. Estou ansioso para vê-lo. Espero que possamos vencer. Vou mandar uma mensagem para ele”, disse Nusa ao Bild, com um sorriso.

Um novo protagonista surge no Leipzig

Quando o Leipzig autorizou a venda de Yan Diomande ao Real Madrid pela quantia astronômica de 125 milhões de euros, muitos se perguntaram como o clube da Bundesliga substituiria tamanha produção ofensiva. No entanto, após o primeiro quarto da temporada, a resposta apareceu na figura de Nusa, de 21 anos. O talento norueguês ocupou esse espaço sem dificuldades e se tornou o ponto central de um ataque dinâmico sob o comando do técnico Martin Demichelis.

Os números de Nusa impressionam: ele lidera o clube em participações em gols neste início de temporada, com quatro gols e seis assistências. O encontro com o City representa o maior teste até agora para a evolução de Nusa. Embora o Leipzig tenha recorrido com frequência ao esforço coletivo desde a saída de Yan Diomande, Nusa é agora o jogador de quem se espera a criatividade no ataque.

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Demichelis elogia promessa difícil de parar

Demichelis não poupou elogios à sua promessa e admitiu que o jovem rapidamente se tornou um pesadelo para as defesas adversárias. O ex-jogador do Bayern de Munique foi enfático ao avaliar a ascensão repentina do talento, reconhecendo que ele vive o auge de sua forma e é decisivo para o ataque da equipe.

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Demichelis também destacou o impacto do jovem no elenco. “É difícil marcá-lo. Temos que ser honestos: ele está em uma forma excepcional e realmente faz a diferença”, disse Demichelis.

Leipzig enfrenta um retrospecto preocupante

A tarefa do Leipzig fica mais complicada pelo impressionante retrospecto de Haaland contra a equipe. O atacante norueguês há muito considera o clube alemão seu adversário favorito: marcou nada menos que 12 gols em apenas oito partidas contra o Leipzig, por Borussia Dortmund e City. Entre esses gols estão os cinco que fez na vitória do City por 7 a 0 nas oitavas de final da Champions League, em março de 2023, resultado que ainda permanece na memória dos torcedores.

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Haaland não dá sinais de perder o ritmo na Europa nesta temporada e já marcou quatro vezes na competição. Com o City confortavelmente na segunda colocação da Premier League, a equipe chega à Alemanha como ampla favorita. Para o Leipzig, que conquistou apenas uma vitória em seus três primeiros jogos continentais, cresce a pressão por um resultado positivo para manter vivas as chances de chegar à fase eliminatória.